Vémola a Lela si užívají líbánky: Jejich aktivity pobuřují ochránce zvířat

Zdroj: Profimedia

Karlos Vémola a Lela Ceterová si aktuálně užívají exotickou dovolenou a extravagantní páreček samozřejmě nevynechal návštěvu safari, jelikož MMA zápasník je známým milovníkem exotických zvířat. Manželé se na romantickém výletě nechali zvěčnit například se lvem, od fanoušků na sociálních sítích za to ale sklidili masivní kritiku.

Karlos Vémola a Lela Ceterová vyrazili půl roku po veselce na svatební cestu na exotický Mauricius. Do Afriky odletěly hrdličky bez dětí a výlet si naplno užívají.

Vémola vzal svou manželku do místní Zoo, kde si mohli nakrmit zvířata a také poobědvat v blízkosti žiraf, které krmili přímo od stolu.

Zápasník se poté zvěčnil se svou milovanou Lelou vedle obrovského lva, což je jednou z atrakcí pro turisty. Za tento snímek ale sklidila dvojice obrovskou kritiku a to hlavně od ochránců němých tváří, kterým není cizí, jak vypadá tento byznys z druhé strany.

Vůbec jsem se nebála

"Top zážitek. Asi tím, že máme doma takové zvířátka, jsem se vůbec nebála," okomentovala Lela Ceterová snímek, kde pózuje s manželem Karlosem po boku vzrostlého lva. V komentářích ale místo obdivu přišla studená sprcha.

Není totiž tajemstvím, že focení s exotickými tvory je často na úkor samotných zvířat, kterým majitelé podávají sedativa za účelem zklidnění a lepší manipulace pro pořízení snímků s turisty.

"Nádherné by bylo, kdyby to zvíře nebylo sjeté, jen na úkor lidí, kteří se s ním chtějí vyfotit… Je to neskutečně nádherné zvíře a sama bych si přála takové zvíře pohladit, ale? Ne za každou cenu. Je to smutné, že tohle lidé podporují," opakují se sledující v komentářích. "Víš, že mu museli dát sedativa, aby se s vámi mohl vyfotit?" snaží se fanoušci poučit zápasníka o nekalých praktikách ohledně focení se šelmami.

Vémola si ale jako obvykle z kritiky nic nedělá a nadále si užívá s manželkou pobyt na ostrově. Ostatně sám má doma několik lvů a tygrů, které podle nedávné razie nezískal zcela legálním způsobem.

