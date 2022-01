Asi se necítila šťastná: Karlos Vémola řekl, co Lela se svým milencem dělala

Zdroj: Profimedia

I když to před pár dny vypadalo, že je tenhle skandál definitivně zlomí, zdá se, že si Karlos Vémola a jeho partnerka Lela Ceterová opět našli cestu k sobě. Nebo na tom minimálně pracují. Zase totiž bydlí pod jednou střechou, a MMA zápasník si matku svých dětí dokonce vzal s sebou na pracovní cestu do Dubaje. Jak to mezi sebou mají?

Ještě minulý týden natáčel Karlos Vémola video, ve kterém hovořil o tom, jak přistihl svou partnerku Lelu Ceterovou při nevěře. Modelka se však proti nařčení bránila, obvinila z Karlose z napadení a prohlašovala, že se k němu už nikdy nevrátí. Jenže všechno se začalo velmi rychle měnit. Jen pár dní na to už partneři opět bydleli pod jednou střechou, i když tvrdili, že se k tomuto kroku uchýlili jen kvůli dětem. A fanoušci už vůbec nerozuměli tomu, co se mezi dvojicí děje. Sám Vémola se pak rozhodl uvést věci na pravou míru. Jak to tedy bylo?

Nespali spolu

Jak MMA zápasník tvrdil v rozhovoru pro Blesk, k nevěře ze strany jeho partnerky skutečně došlo. Lela se mu k tomu měla dokonce přiznat. „Někdo na ni byl hodný a ulítla. Párkrát ho viděla. Obhajuje se tím, že s ním nespala, jen se líbali a dostávala od něj dárky,” prohlásil Karlos Vémola, který si sám dává partnerčinu nevěru za vinu, neboť uznává, že situace u nich doma byla v posledních týdnech vypjatá.

„Stalo se to. Lele je to líto, mně ještě víc. Jestli mi jednou řekne, kdo to byl… to už je jedno. Asi se necítila šťastná. Teď je to na ní,” dodal ještě zápasník.

Jeli se uklidnit do Dubaje

Přestože se ještě minulý týden mohlo zdát, že bude nevěra Lely posledním hřebíčkem do rakve vztahu, který si už tak musel v minulosti projít mnoha zkouškami, dnes už je všechno zase jinak. Vypadá to, že je Karlos připravený své partnerce odpustit, a dokonce ji vzal s sebou na pracovní cestu do Dubaje. „Měl jsem tam plánovanou pracovní cestu už tři týdny. Po té situaci jsem vzal Lelu s sebou. Hodně věcí jsme si vyříkali a odpočinula si,” vysvětloval Karlos účel cesty, o které si mnozí mohli myslet, že byla usmiřovací dovolenou.

V současnou chvíli tak není úplně zřejmé, co se mezi Lelou a Karlosem odehrává. Jak to ale vypadá, neví to ani sám zápasník. Na nějaké unáhlené závěry je ještě brzy a nelze s jistotou říct, jak se jeho vztah s Lelou bude vyvíjet. „Teď je to předčasné, nepomáhají tomu okolnosti. Zavinil jsem to já a bude to o tom, kdy to utichne. Jsem rád, že jsem ji vzal do Dubaje, tam byl klid,” dodal ještě zápasník.