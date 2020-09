Milenka Karlose Vémoly Zdena Černá provokuje: Sklízí obří nenávist!

Karlos Vémola a Lela Ceterová se nerozcházejí zrovna v dobrém. Partnerka Terminátora se na Instagramu podělila s fanoušky, proč od partnerka odchází!

"Zklamala mě Karlosova nevěra," nebála se Ceterová rýpnout do ožehavého tématu. Záhy na to se ale ozvala jedna z milenek Vémoly, Zdena Černá, která přiznala, že vztah s ním udržuje již od doby, co byla Lela těhotná! "Jednou mi napsal na Facebooku a začali jsme se bavit. Pak mě pozval do Prahy na zápas na Štvanici loni v létě, kde byla i těhotná Lela. A tak to začalo. Potom jsme se začali scházet po dobu, co jsem byla v Česku," šokovala Černá svým tvrzením pro Blesk!

Následně ještě přišla Eva Feuereislová s tvrzením, že zná minimálně dvě další ženy, které udržují s Vémolou pravidelný sexuální poměr! "Jedná se o moje kamarádky a nerada bych zrazovala jejich důvěru. Znám je ale osobně. Za jednou chodí pravidelně a dělá jí pomyšlení. Třeba i smaží palačinky," prozradila bývalá účastnice reality show VyVolení webu Extra.cz pikantní informace! Tím ale zdaleka celá aféra nekončí, Zdena Černá totiž dál provokuje!