Rozvod Vémolových a odchod Lely s novým mužem: Překvapivý výklad vědmy

Zdroj: Profimedia

Karlos Vémola a Lela Ceterová si v létě řekli své ano, jejich vztah ale prochází i po velkolepé veselce obrovskými zkouškami. Na zápasníka se nedávno provalila další nevěra a ačkoliv se snaží bijec aférku s mladou pornohvězdou Hanou Džurbanovou alias Rikou Fane zamést pod koberec, veškeré důkazy jsou proti němu. Zeptali jsme se proto vědmy Graciely, zda má extravagantní páreček šanci tyto turbulence ustát a nebo se schyluje k rozvodu. Výklad z karet nás velice překvapil.

Lela Ceterová a Karlos Vémola mají od začátku velice bouřlivý vztah a to se nezměnilo ani poté, co si dvojice pořídila dva společné potomky.

MMA zápasník zkrátka nedokáže odolat něžnému pohlaví a opakované nevěry už několikrát ohrozily dlouhodobý vztah s matkou jeho dvou dětí Lelou.

Podle výkladu z karet vědmy Graciely ale manželství Karlose Vémola nebude mít dlouhé trvání. "Vidím tady žárlivost a nevěry, které se pořád dokola opakují. Ukazuje se mi tam jiná žena a hlavně veliké stresy. Lela Karlosovi vyhrožuje dlouhodobě, že ho opustí. Dochází jí trpělivost, a i když tvrdí, že to není pravda, skutečnost je jiná," tvrdí kartářka s tím, že je rozchod na spadnutí.

Lela si najde mladšího muže



"Je tady ukončení. Já už dokonce vidím, že se o tom zatím neví, ale Lela se na odchod od manžela už připravuje. On je sice zajištěný, ale ona se toho nebojí. Není šťastná a navíc už má myšlenky na nového muže," šokuje vědma Graciela.

"Karlos Lelu sice miluje, ale myslí si, že ji vlastní a kde ji nechá, tam ji najde a to ona nechce. Ona se často cítí osamělá," dodává kartářka přesvědčeně.

"Společnou budoucnost tady vůbec nevidím. Litovat toho bude hlavně Karlos, ale už nebude cesty zpět. Manželka mu několikrát nevěry odpustila, ale budou se opakovat. Tentokrát to bude jejich definitivní konec. Je to škoda, když v tom mají krásný dětičky. Do života Lely vstoupí nový, mladší muž," uzavřela Graciela rozhovor s naší redaktorkou.

Lela Ceterová se už podle vědmy připravuje na rozchod s manželem