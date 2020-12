Snad to není nějaká sra*ka! Vémola se vyjádřil k nové lásce Lely

„Kdyby novou lásku měla, přál bych jí to. Aspoň by byl klid, byla by spokojená a necítila se furt ublížený,” reagoval podle Blesku na zvěsti Vémoly. „Rozešli jsme se v pohodě. Ale podle mě, pokud bych dostal kytky, nezveřejňují název firmy, smrdí mi to nějakou spoluprací,” pokračoval ještě s tím, že mu na příspěvku něco nesedí.

Je však více než jasné, že Vémolovi takové zprávy chvíli před vypjatou bitvou s Mikuláškem na klidu rozhodně nepřidají. Rozhodně to byla tvrdá podpásovka. „Jestli to tak je, dala to zbytečně před mým zápasem. Pokud někoho nového má, měla by to být ona, kdo mi to řekne,” nechal se slyšet Karlos.