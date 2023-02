Fotka Vémoly značí, že je v Thajsku s cizí ženou. Kdo je kráska z odrazu brýlí?

Zdroj: Profimedia

Karlos Vémola si minulý rok vzal za ženu matku svých dvou dětí, Lelu Ceterovou a už krátce po svatbě přišly první mráčky v podobě nečekaně veřejné aféry s pornoherečkou Rikou Fane. Mladá pornohvězda Hana Džurbanová ale není zdaleka jedinou kráskou, která se objevila po boku MMA zápasníka za dobu, co tvoří pár s Ceterovou. Aktuálně fanoušci řeší, kdo je záhadná žena, která se objevila v odrazu slunečních brýlí známého českého bijce při jeho aktuálním pobytu v Thajsku.

Karlos Vémola má pro ženy slabost a zatím to vypadá, že se svou vášeň nenaučil krotit ani ve vztahu s Lelou Ceterovou. Extravagantní dvojice často plní titulky bulvárních novin kvůli různým záletům zápasníka. Nyní se na ně možná vrátí, protože Vémolův pobyt v Thajsku se aktuálně řeší na Instagramu. V odrazu jeho brýlí v jednom z příspěvků ve stories se totiž nečekaně objevila záhadná žena v bikinách. A Lela to není, ta zůstala doma s dětmi. Na záležitost upozornila po upozornění od svých fanoušků česká plastic queen Eva Feureislová.

Karlos Vémola zaskočil fanoušky odrazem neznámé ženy v brýlích.Zdroj: Instagram stories/Se svolením Evy Feureislové

"Začali mi vypisovat lidi, s kým to tam vlastně je," svěřila se Feureislová Šípu. Ta možná tuší, vedle koho tráví Karlos svůj čas v zemi vyhlášené sexuálními radovánkami. "Mám dokonce několik tipů," dodala tajemně.

Pokud se spekulace o Vémolově společnici potvrdí, nejspíš bude mít zápasník doma co vysvětlovat. Nebylo by to totiž zdaleka poprvé, co by musel obhajovat nějaké ty zálety. Sportovec v minulosti tvořil pár například s playmate Denise Ayverdi a když se před dvěma lety rozhádal s Ceterovou, vyzývavá brunetka se vrátila do hry. Lela si s Ayverdi na sociálních sítích dokonce veřejně vyměnila pár drsných vzkazů a dala milence jasně najevo, že má od Karlose dát ruce pryč.

Společnými snímky s Karlosem Vémolou se pochlubila také španělská playmate Kristhin Gomez. Samozřejmě se následně vyrojily spekulace, že měl zápasník se silikonem vylepšenou hvězdou poměr, a to opět v době, kdy tvořil pár s Ceterovou. Stejně jako oficiální partnerka i milenky Vémoly si potrpí na plastické operace a Kristhin údajně držela rekord v největších prsních implantátech v celém Španělsku.

Rozchod, svatba a další skandál

V roce 2020 se Lela Ceterová a Karlos Vémola na pár měsíců rozešli. Influencerka se dokonce v té době s osmiměsíční dcerkou Lily odstěhovala na Slovensko a vypadalo to na definitivní konec. Lela ve svém prohlášení na Instagramu uvedla, že ji zklamala Karlosova nevěra.

Krátce nato se začalo o zápasníkovi psát ve spojením se silikonovou Lulu, která se nechala slyšet, že ji Vémola oslovil jako první na sociální síti. Karlos měl blondýnku pozvat na zápas, kde byla tou dobou těhotná Lela. Poměr pak nějakou dobu pokračoval a Lulu na svůj Instagram přidala snímek z Vémolandu, což popudilo nejen samotného sportovce, ale i Ceterovou, která údajné milence sama zavolala, ať fotku okamžitě stáhne.

Loni v létě se pak rozhodli Karlos s Lelou svůj zatěžovaný vztah stvrdit manželským slibem. Opulentní veselka byla spíše divadlem pro veřejnost a média, jelikož se dvojice vzala již o několik týdnů dříve na radnici. Nikdo ale nečekal, že se na Vémolu provalí další nevěra. Mladá pornohvězda Rika Fane předložila důkazy o tom, že se s Karlosem scházela pár týdnů předtím, než se oženil a Karlos měl opět doma co žehlit. Výhrůžky právníky nakonec zabraly a nevěrníkovi se podařilo celý skandál zamést pod koberec.

Podle všeho to ale vypadá, že další poprask už je za na cestě. Karlos Vémola před pár dny odletěl do Thajska, kde podle všímavých fanoušků opět není sám. Na sociálních sítích záhy začaly kolovat snímky zápasníka, kterému má v exotickém ráji dělat společnost další žena. Ceterová si dokonce psala s neznámou fanynkou a přesvědčovala ji, že její manžel je v cizině sám, ačkoliv obržela jisté snímky, které dokazují opak, jak uvedl zdroj z jejich blízkého okolí. Necháme se tedy překvapit, jak to dopadne tentokrát.

Zatímco si Karlos Vémola užívá v Thajsku, Ceterová zůstala doma