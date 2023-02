Tohle Ceterovou nepotěší: Šokující svědectví o opakovaných nevěrách Karlose

Zdroj: Profimedia

Českem opět hýbe další kauza týkající se přelétavého zápasníka Karlose Vémoly. Ten aktuálně trénuje v Thajsku a náhodný chlapec ho natočil, jak brázdá centrem ve společnosti silikonové blondýnky, což samozřejmě vyvolalo obří rozruch. Zatímco hvězda MMA tvrdí, že je své manželce Lele Ceterové věrný a na nic jiného než na sport mu nezbývá čas, česká plastic queen Eva Feuereislová má na to zcela jiný názor.

Karlos Vémola je už několik let ve vztahu s Lelou Ceterovou. Matku svých dvou dětí si zápasník dokonce vzal minulý rok v létě za manželku, už pár týdnů po svatbě přišel skandál v podobě Karlosova románku s pornoherečkou Rikou Fane.

Ačkoliv Hana Džurbanová měla neprůstřelné důkazy o sexuálním poměru s Vémolou, on dodnes popírá, že by vůbec hvězdičku filmů pro dospělé kdy potkal.

Nyní se v souvislosti s ženatým sportovcem opět skloňuje jméno další ženy. S barmankou nočního klubu, Larou z Brna, prý Vémola tráví volný čas v jihovýchodní Asii a vypadá to, že bude mít doma po návratu co vysvětlovat své ženě. Podle Evy Feuereislové ale není tato blondýnka zdaleka první ani poslední milenkou hvězdy MMA.

Píše všem holkám, který mají veliký prsa

"Tenkrát mi psal. On píše podle mě všem holkám, který mají velký prsa, nafouklou pusu a prostě jsou plastový od pohledu. Má ale přitom široký rozprsk, co se vzhledu žen týče. Naposledy to byla Rika Fane, která neměla prsa, byla hezká a mladá. Takže to zase není tak, že Karlos jede vyloženě jenom na ty plastový bimbo holky, jak se jim říká," prozradila Eva Feuereislová redaktorovi webu Kafe.

Česká plastic queen si s Vémolou rozhodně nebrala servítky a dokonce popsala, jak zápasník podváděl Lelu Ceterovou v době, kdy byla těhotná. "Jasně, beru to tak, že jsou frajeři, kteří jsou ženám nevěrný. Ale dělaj to potichu. Tak, aby nikomu neubližovali. Tohle hovado – s prominutím – to dělá tak, že ubližuje naprosto všem okolo. A je mu to úplně, ale úplně jedno. Nestydí se v den porodu svojí ženy, kdy má zašitý spodek nebo břicho po císaři a trpí v bolestech, obcovat s jinejma holkama v posteli u nich na baráku. Dělá, že si to nepamatuje. Ale pamatujou si to ty lidi kolem," šokovala Feuereislová s tím, že lituje hlavně zápasníkovu manželku.

"Vidím, že ta ženská je chudák. Tohle, co Karlos dělá, to by nikdo nevydržel. A to že ona drží, tak to zase klobouk dolů. Ale jak dlouho to vydrží? Bohužel se obávám, že ona ničí sama sebe. Pro nic za nic. Karlos už jinej nebude. Tohle dělá neustále a opakovaně a ještě si ani nedává pozor, aby ho někdo neviděl," tvrdí silikonem vylepšená účastnice reality show Vyvolení. Co dalšího na nevěrníka prozradila, se může dočíst v rozsáhlém rozhovoru pro kafe.cz.

Karlos Vémola tvrdí, že českou barmanku v Thajsku neznal a šel kolem ní náhodou