Vémola po obvinění seká latinu: Mazlí se s tygry a ukazuje, jak miluje zvířata

Zdroj: Profimedia

MMA zápasník Karlos Vémola, který je společně s dalšími třemi lidmi obviněný z nelegálního obchodování s chráněnými druhy tygrů, si stojí pevně za svým a tvrdí, že se ničeho nezákonného nedopustil. A aby ještě umocnil svá slova a ukázal se jako největší milovník zvířat, sází na sociální sítě videa svými šelmami, na kterých ukazuje, jak je o ně královsky postaráno.

Karlos Vémola se brání zuby nehty proti obvinění z nelegálního kšeftování s chráněnými druhy zvířat. Jak před časem informovalo eXtra.cz, podle důvěryhodného zdroje měl MMA zápasník prodat jedno mládě chráněného tygra bílého, a to i přesto, že k tomu neměl povolení. V případě jiného tygra si pak prý za spolupráce dalších tří lidí obstaral falešné papíry dokládající původ mláděte. Zápasník veškerou vinu odmítá.

Milovník zvířat

A aby Karlos ještě podpořil slova o své nevinně, začal se jako starostlivý chovatel natáčet na sociální sítě. Na videích se mazlí se svou sbírkou divokých šelem, podává jim kvalitní maso a také je nechává ze své dlaně lízat šlehačku.

To ale s největší pravděpodobností na policii nijak nezapůsobí. Podle zmíněné redakce je totiž případ naprosto neprůstřelný a Vémola nemůže udělat nic proto, aby se očistil.

Pečlivá práce

Vyšetřovatelé všechny skutečnosti týkající se případu podrobně prošli a různé informace si nechali náležitě prověřit. „Všechny předpisy si přesně nechali vyložit Českou inspekcí životního prostředí a dalšími příslušnými úřady. Nechtěli udělat botu a něco špatně pochopit, proto se ptali na všechny strany, co se smí a co ne. Mají také spoustu svědeckých výpovědí, audiovizuálních důkazů (spolehli se na to, že čtveřice si nechávala fotky a videa na památku, což se potvrdilo) a hlavně znaleckých posudků,” tvrdí informátor. V případě prokázání viny hrozí Vémolovi až tři roky vězení.