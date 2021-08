Násilník zaútočil na zraněného Vémolu: K smrti vyděsil těhotnou Lelu

Při posledním zápase Oktagonu na pražské Štvanici bylo pořádné dusno. Nečekaně se tam totiž objevil zakrvácený provokatér, který se na galavečeru nejdříve porval a pak se navážel do Karlose Vémoly. Jeho snoubenka Lela, která má rizikové těhotenství, se ho lekla a málem se zranila.

Zpočátku na turnaji panovala nadšená a elektrizující atmosféra. Skvělé výkony zápasníků z první řady sledoval hvězdný fotbalista Patrik Schick, který dokonce ukořistil vzácné selfíčko s hercem Orlandem Bloomem. Na zápas přišla i Lela Ceterová s partnerem Karlosem Vémolou, který měl být původně hlavním aktérem souboje. Kvůli operaci ruky ale nakonec nenastoupil, a seděl vedle budoucí manželky jako divák s ovázanou paží.

Kolem prošel feťák a dal mi pohlavek

V jednu chvíli kolem Karlose prošel podezřelý muž v tmavém tričku se zakrvácenými džínsy a snažil se bojovníka vyprovokovat šťouchnutím do brady. „Seděl jsem, prošel nějaký feťák a dal mi jakoby pohlavek. Trefil mě přes pusu. Jen lehce a já ho ignoroval a nechal jsem ho projít. Mně je tohle jedno," popisal pro isport.blesk.cz Terminátor Vémola.

Podivný útočník pak ještě drze napochodoval přímo do klece, kde zrovna mluvil moderátor večera a manžel missky Renaty Langmannové Ondřej Novotný. Muže, který najednou stál v ringu a tleskal, si pak okamžitě všiml slovenský promotér Pavol Neruda. „V první chvíli jsem si myslel, že je to nějaký technik od kamer a na něco čeká. Jenže se opíral o bok klece v mé blízkosti tak moc, že se mě dotýkal. Přišlo mi to divné, protože cizí člověk se přeci jen tak neopírá o někoho, koho nezná. Prohlédl jsem si ho, on si prohlédl mě a najednou vidím, že má ruce celé od krve," uvedl pro Top-fight Neruda. Jakmile si všiml, že násilník má od krve i kalhoty, nechal ho ochrankou vyvést.

Jenže když už to vypadalo, že je konflikt u konce, muž se pořád nevzdával. Cestou ven z oktagonu zase strčil do Karlose. „Šel zpátky a udělal to znovu, zas mě trefil. A já ho opět ignoroval," popsal pro Blesk svůj přístup Vémola, který se do podobných rvaček nikdy nezapojuje. Naopak před nimi lidi varuje, protože podle něj jsou náhodné bitvy někde na ulici předem prohrané.

Dobře věděl, že se teď Karlos nemůže prát

Terminátor proto zachoval chladnou hlavu a zřejmě zfetovaného muže si zdánlivě nevšímal. Opakované napadení ale vydráždila Karlosova kamaráda Alexandra Cvernu a podnikatele Ivo Rittiga. „Sedíme s Karlosem v první řadě a najednou jde kolem maník, který ho šťouchne do brady. A to zcela úmyslně. Bylo vidět, že to měl připravené. A dobře věděl, že je teď Karlos v takovém stavu, že se s nikým nemůže prát. Tak jsem na něj hodil zlý pohled, ale dál jsem to nechal být," řekl o prvním setkání s podivínem Alex Cverna pro top-fight.cz.

Jakmile si Vémolův kolega všiml, že se muž vrací zpátky, měl prý okamžitě tušení, že se něco stane. „Zvlášť, když si hladil pravou ruku, s níž chtěl opět sáhnout na Karlose. Ale to už jsem mu znovu nedovolil. Tu ruku jsem mu chytil a odstrčil jsem ho. Nechtěl jsem, aby se s ním Rittig nějak tahal, navíc tam seděla i těhotná Lela a já nemohl dopustit, aby na ni spadli. Tak jsem po něm vystartoval, ale to už ho tahali pryč. A ještě že tak. Kdyby takové štěstí neměl, něco bych mu asi udělal," doplnil Alexander.

I když to Cverna myslel době, Vémola z jeho jednání dvakrát nadšený nebyl. „Lela se v tu chvíli lekla, najednou se tam s ním Alex začal strkat," doplnil Karlos. Ten prý přesně věděl, jak situace skončí. „On mě prostě cvrknul, nebolelo to, jen nějaký idiot, tak jsem se na něj podíval a nechal ho jít. Taky jsem mohl vstát a toho feťáka tou jednou rukou, kterou teď mám, praštit. Ale věděl jsem, že to takhle dopadne. Lela se lekla, málem spadla, bála se," dodal pro Blesk zápasník, proč nezasáhl. I tak ale Karlos ocenil, že se ho kamarádi hned zastali.

Karlos si zápas užil i v roli diváka.