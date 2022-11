Lulu Černá odsoudila chování Riky Fane: Exmilenka Vémoly se zápasníka zastala

Zdroj: Profimedia

Někdejší údajná milenka Karlose Vémoly, Zdeňka „Lulu” Černá, v rozhovoru pro kafe.cz okomentovala jeho nynější kauzu s mladinkou pornoherečkou Rikou Fane. Z chování MMA zápasníka je dle svých slov překvapená a nechápe, že jeho povahu nezměnil ani sňatek s jeho dlouholetou partnerkou Lelou. Pustila se ale i do herečky z filmů pro dospělé, která po provalení aféry prý zašla až moc daleko.

I když se Karlos Vémola dodnes nepřiznal k tomu, že by kdy udržoval poměr se Zdeňkou „Lulu” Černou, fitness trenérka si stojí za svým. Nyní se ke dvou let staré záležitosti v rozhovoru pro kafe.cz vrátila a mimo jiné okomentovala, jak vnímá situaci, která před pár dny nastala. Karlosovo zapírání aférky s mladinkou pornoherečkou Rikou Fane Lulu Černé nápadně připomíná bijcovo někdejší chování a nechápe, že se ani po svatbě nezměnil.

Je to pořád jedno a to samé

„Já jsem si opravdu myslela, že se Karlos po svatbě změnil. Že se během těch dvou let v tomto ohledu zlepšoval. Jak to tak sleduju, tak ten vývoj událostí je naprosto stejný jako tomu bylo, když chodil se mnou,” uvedla pro kafe.cz Zdeňka „Lulu” Černá. „Byla jsem z toho v šoku. Věřila jsem, že se zlepšil, že se ten jejich vztah upevnil. Zvlášť teď po jejich svatbě. Ale je to jedno a to samé pořád,” povzdechla si ještě fitness trenérka.

Rika Fane překročila hranici

Když se začaly objevovat informace o tom, že měl být Karlos Lele nevěrný s Rikou Fane, MMA bijec se snažil vše vyvracet. To ale mladé pornoherečce došla trpělivost a na svém Instagramu zveřejnila konverzace, ze kterých jasně plyne, že měla se zápasníkem poměr. Taková reakce byla ale podle Lulu přehnaná.

„Určitě překročila hranici. Já, když jsem o Karlosovi kdysi mluvila s novináři, tak jsem jim taky poskytla screenshoty rozhovorů jako důkaz, ale rozhodně jsem nechtěla, aby byly publikovány a ani jsem je sama nikde nepublikovala, protože si myslím, že tohle je opravdu přes čáru. Je to moc intimní. I vůči Karlosovi i vůči Lele. Jedna věc je tu aféru přiznat a stát si za tím. Ale tohle je absolutně přes čáru, myslím si, že to přehnala. Možná je to její věkem, možná inteligencí,” nebrala si Lulu servítky.