Karlos Vémola brání svou ženu i rodinu: Rika je zfetovaný blázen a prostitutka

Karlose Vémolu zvedlo ze židle vyjádření jeho údajné milenky, mladé pornohvězdy Hany Džurbanové alias Riky Fane. Herečka z filmů pro dospělé zveřejnila konverzace s MMA bijcem a navíc poskytla několika redakcím rozhovory, ve kterých poměr s ženatým Vémolou podrobně popsala. Na to reagoval už Terminátor velice podrážděně a Riku nazval pomatenou feťačkou, která se snaží přiživit na jeho slávě.

Hana Džurbanová známá jako Rika Fane webu Extra prozradila veškeré detaily svého románku s Karlosem Vémolou. Pornohvězda mimo jiné popsala, jak probíhal první sex s MMA zápasníkem.

"Při prvním setkání jsme jeli na wellness, poznali jsme se tam a byly další detaily, které asi nemusí být venku. Kdybych věděla, že ti lidé mají fakt fungující vztah, tak bych to neudělala. Kdyby byli šťastní, nejsem taková, abych rozbíjela rodiny, ale vím, že tam je to úplně jinak. A v tu chvilku mi to nijak nevadilo. Je známý to, jaký Karlos je, kdo je Vémola. I já, jak jsem mohla nahlédnout více do toho jejich soukromí, jsem zjistila, že to není tak růžový, jak se lidem zdá," svěřila se Džurbanová s tím, že se s Vémolou začali vídat zhruba měsíc před jeho velkolepou svatbou s Lelou Ceterovou.

Jako důkaz navíc Rika zveřejnila konverzace, ve kterých si s ženatým zápasníkem domlouvala randíčka. To ovšem Vémolu vytočilo doběla a nahrál na Instagram video, ve kterém na mladé pornoherečce nenechal nit suchou.

Tu paní neznám, je to vyhaslá superstar

"Nonstop mi píšou novináři, ať se vyjádřím k tomu, co říká nějaká bláznivá Rika Fane. Už jsem se jednou vyjádřil, že tuhle paní neznám, a myslím si, že jedinej, komu bych měl něco vysvětlovat, je moje žena. Myslím si, že ani já, ani moje žena, se k tomu už vyjadřovat nebudeme, pro nás to je uzavřená kapitola, moc mě mrzí, co takové bláznivé dítě pro pět minut slávy dokáže," nahrál Karlos Vémola pro Hanu Džurbanovou drsný vzkaz.

"I kdyby to, nedej bože, byla pravda, tak se chlubit tím, že se tahá s ženatým chlapem a nonstop někde troubí nějaké bláboly. Tak nás to s Lelou nerozhází, my jsme silný pár, a k téhle té slečně se už vůbec nechci vyjadřovat," nebral si bijec servítky a Riku označil za feťačku a prostitutku.

"Prý se jí zřekli i rodiče kvůli tomu, jak se chová. Je to nějaká mladá vyhaslá superstar, která neuspěla. Jezdí na koloběžce v deset ráno zfetovaná po Praze. Takovýhle člověk pod úroveň, která se prodává za tři koruny, a chce zkazit můj vztah s Lelou, tak té se to nepovede, beru to jako nějakou manipulaci před důležitým fightem, já se ale nenechám rozhodit a budu tvrdě makat dál," dodal Vémola, který se rozhodl také zastat své právoplatné manželky Lely Ceterové.

Zfetovaný blázen

"To neznamená, že když jste pornoherec, tak musíte být úplně nechutný člověk, tohleto malý kuře, co si dovoluje tvrdit mojí ženě, že je zlatokopka, to je na přes držku, a opravdu se k tomu dál vyjadřovat nebudeme, ta holka je malý zfetovaný blázen, jediný, komu bych se zpovídal, je moje žena, ne média, my tuhletu kauzu už vůbec nebudeme řešit," uzavřel vytočený Vémola.

I přes jasné důkazy ale Lela Ceterová překvapivě stojí za svým mužem.

"K této pseudoaféře můžu říct jenom tohle. Bohužel je a bude mnoho žen a slečen, které se budou na mém manželovi a mně chtít zviditelnit za každou cenu. Je až neuvěřitelné, jak hluboko dokážou klesnout jen pro pět minut slávy, a je velmi smutné, že to odnáší celá naše rodina. Žádné z těchto slečen nepřeji, aby si něčím takovým musely v životě projít. Dál se k tomu už nebudu vyjadřovat," napsala na sociální sítě paní Vémolová. Ostatně to pro dvojnásobnou maminku není první zkušenost s Karlosovou nevěrou, stejnou aféru řešila dvojice před dvěma lety s další údajnou milenkou Vémoly, silikonovou blondýnkou Lulu.

Terminátor Vémola vztah s Džurbanovou rázně popřel