Karlos Vémola opouští Vémoland: Můžou za to milenky v čele s Rikou Fane?

Karlos Vémola na Instagramu oznámil, že se s rodinou chce odstěhovat z vyhlášeného Vémolandu. Bijec prý shání větší prostor, kam by přemístil svou mini zoo. Spekuluje se ale, že změna bydlení má trochu jiné důvody.

Karlos Vémola a Lela Ceterová si chtějí vybudovat zcela nový domov. Novinku oznámil MMA bijec na svém Instagramu s tím, že by své rodince a zvířatům rád pořídit větší zázemí.

"Už nám to naše bydlení začíná být trochu malý. Tak už koukáme a vybíráme, co by se nám líbilo. No něco hodně velkýho, pro nás, děti i zvířata," vysvětlil Vémola na sociální síti.

Ačkoliv zápasník tvrdí, že důvodem stěhování je nedostatek prostoru, fanoušci začali spekulovat, že za tím možná stojí něco úplně jiného.

Milenky si bral domů

Na Karlose Vémolu se nedávno provalila opakovaná nevěra, tentokrát s osmnáctiletou pornoherečkou Rikou Fane. Už loni se zápasník málem rozešel s matkou svých dvou dětí kvůli fitness trenérce Zdeňce Lulu Černé, která veřejně přiznala poměr s Vémolou a dokonce poskytla bulváru fotky z koupelny Vémolandu.

Terminátor pak měl doma co vysvětlovat, románek ovšem nikdy nepřiznal ani přes jasné důkazy. "Přidala fotky z mé koupelny a hned je to milenka. Nikdy jsem nepopřel, že v té koupelně byla. V minulosti jsem pořádal obrovské párty, kde nás bylo asi padesát. To, že se jako jedna z padesáti hostů vyfotila, neznamená, že je to moje milenka. Bylo tam několik holek, a to, že čas od času pořádám zahradní párty, je o mně známé," snažil se Vémola z nepříjemné situace vybruslit.

S Lelou Ceterovou se mu podařilo vztah zachránit a letos v létě se konala opulentní veselka. Vše působilo zalité sluncem do doby, než se ozvala Hana Džurbanová alias Rika Fane. Pornohvězdička měla s Vémolou udržovat vztah několik měsíců a stejně jako Lulu, i ona byla "na návštěvě" v sídle zápasníka, zatímco jeho manželka nebyla doma. A právě to je podle fanoušků hlavním důvodem, proč se najednou rozhodl Karlos svého domu zbavit. S novým bydlením by totiž mohl začít se svou ženou od nuly a Lela by rychleji zapomněla na všechny milenky, které si Vémola vodil do jejich společného hnízdečka lásky.

