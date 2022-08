Karlos Vémola na svatbě s Lelou Ceterovou nešetřil: Výdaje sahají do milionů

Zdroj: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Karlos Vémola a Lela Ceterová si po letech vztahu řekli své ano. Na honosnou svatbu bylo pozváno 200 hostů a čekala je ohromující podívaná. MMA zápasník se pořádně plácl přes kapsu a na veselce nechyběl kolotoč, honosná květinová výzdoba, drahé prsteny a obleky za čtvrt milionu.

Karlos Vémola a Lela Ceterová se původně měli vzít již před rokem, tehdy ale svatbu kvůli zdravotním komplikacím odložili. Terminátor měl vážné zranění ruky a jeho partnerka byla na rizikovém těhotenství.

Ačkoliv měla dvojice na přípravy mnoho času, většinu věcí řešili Karlos a Lela na poslední chvilku. "Měl jsem takový masakr od rána. Organizuju vše před svatbou. Po svatbě mi přijedou děti a chci se věnovat jim. Před zápasem jsem neřešil nic. Teď mám pracovní masakr. Některé věci jsem měl v hlavě a teď to jenom obvolávám a organizuju. Přesně vím, co chci, a potřebuju to obvolat a doladit," prozradil Vémola eXtra.cz den před veselkou.

"Kolotoč bude, akorát se tam nevejde ten, co jsem chtěl. Oběd máme pro 200 hostů, někdo dorazí ale jenom večer. Tím, že se tam postavil stan, tak se nám plovárna prostorově zmenšila. Takže tam není tolik místa," dodal bijec s tím, že náklady za luxusní obřad se nakonec vyšplhaly do astronomických výšin.

Svatba za dva miliony, nejdražší byly prsteny

Ačkoliv to vypadá, že Lela Ceterová se do příprav na svatbu příliš neangažovala, opak je pravdou. "Já to organizuju od A do Z. Lela má na starosti výzdobu. Kdybych já dělal výzdobu a jí by se nelíbila, tak by mi to asi neodpustila," prozradil Karlos Vémola zmíněnému webu.

Ženich se také svěřil s tím, kolik za celou parádu nakonec zaplatil. "Za normálních okolností by to stálo dva miliony korun, ale díky sponzorům a kamarádům se ta částka ponížila na polovinu. Třeba šaty Lely by stály nesmysl, ty jí ale šije jedna firma, která už roky obléká i mě a budu od nich mít i oblek. Jinak bychom zaplatili čtvrt milionu. Kolotoč nám dovezou světští kamarádi, ale kapely, ohňostroj, ozvučení a vše kolem platíme. Mám ale štěstí, že mám spoustu partnerů. Nejdražší položkou byly prsteny, které si vybrala nevěsta, ale je to moje žena, takže nešlo říct ne. Je to přece jenom jednou za život," uzavřel Vémola.

Nezbývá než novomanželům pogratulovat a popřát jim mnoho štěstí ve společném životě.

Novomanželé si svůj den užili naplno