Svatba Vémoly jako bizár roku: Falešný kněz Krampol, opice v triku a první hádka

Lela Ceterová a Karlos Vémola si řekli své ano. Obřad se konal na Vltavě a hrdličky oddal známý herec Jiří Krampol. Ten měl údajně mít pravomoc na to, aby mohl oficiálně spojit životy Vémoly a Ceterové. Krampol ale omylem propálil, že vše bylo jinak.

Po "svatbě století" Karlose Vémoly a Lely Ceterové se začali fanoušci dotazovat, jak je možné, že je oddal Jiří Krampol, který k tomu nemá potřebné oprávnění. Během obřadu navíc chyběla matrikářka a nedošlo ani na obvyklý podpis protokolu novomanželů.

"Svatba je platná. Určitě. Jirka Krampol je legenda. Dalo mu to hodně práce, aby měl šerpu, aby se akreditoval a mohl nás oddat. Musel na tom zapracovat a za to jsem mu hrozně vděčnej," tvrdil Vémola v rozhovoru pro Extra.

"Slíbil mi, že už nikoho jiného oddávat nebude. Pro mě je to největší událost v životě a já jsem za to Jirkovi do smrti vděčný," dodal Vémola, který se ale evidentně nestihl domluvit s hercem na společné verzi příběhu.

Bylo to divadlo

"Bylo to jen divadlo, nemám žádné oprávnění oddávat," sdělil Jiří Krampol Blesku s tím, že dokonce i jeho odznak na krku byl pouze atrapa. Karlos Vémola si měl údajně vzít Lelu již několik týdnů před honosnou veselkou, sám ale tyto informace popřel. "Já tohle slyším poprvé. Lidé toho napovídají. Naše svatba je platná a Jirka byl ten náš oddávající," sdělil zápasník MMA.

Až na podivnou záležitost s "falešným" oddávajícím si dvojice svatbu velice užila.

Na svatbě nechyběl například kolotoč, vypouštění holubic či exotická opice, kterou dostala Ceterová jako svatební dar. Nadšení z dalšího zvířete se ale nedostavilo a novomanželé se na téma opička nepohodli.

Nechtěný svatební dar

Karlos Vémola je známým milovníkem zvířat a ve svém sídle chová například dva krokodýly, dva lvy, žraloky, želvy, kozu, prase, klokana a další. Lela Ceterová si na hojný počet mazlíčků sice zvykla, z nového člena rodiny ale nadšená nebyla.

Po obřadu dostala do ruky rozkošnou opičku v košili s tím, že se jedná o svatební dar. "Nějaké věci pro mě byly překvapení, například ta opice, ale pak jsem pochopila, že to byl vtip," věřila nevěsta, že se jedná pouze o žert. "Ne, to nebyl vtip. Svatební dar nemůžeš odmítnout," odvětil Karlos své ženě. "Jestli si ho vezmeš domů, tak bude bydlet u tebe v autě," pohrozila Ceterová, která evidentně o další zvířátko opravdu nestojí. Vémolovic klan se ale stejně brzy rozroste, jelikož bijec chce co nejdříve zplodit dalšího potomka.

"Jelikož chci minimálně ještě dvojčata, tak rychle spěcháme na svatební noc do Žižkovské věže," prozradil Vémola své plány po veselce.

