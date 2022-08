Top momenty Vémolovy svatby: Nechtěná opice, Krampol i šaty za čtvrt mega

Zdroj: Profimedia

Karlos Vémola svatbu s Lelou Ceterovou sice odkládal o rok, přípravy ale známý bijec řešil teprve pár dní před veselkou. Na přítomné hosty čekala celá řada překvapení, od vystoupení Rytmuse, po nečekanou opičí návštěvu, která nevěstu dvakrát nepotěšila.

Karlos Vémola už předem avizoval, že na svatbě s Lelou Ceterovou nebude šetřit a jak řekl, tak také udělal. Ačkoliv si zařídil zápasník MMA spousty věcí od sponzorů, veselka ho stejně vyšla na pořádný balík. Nevěsta dorazila v šatech za čtvrt milionu, které jim poskytla firma zdarma, o to více se ale musel Vémola plácnout přes kapsu za prsteny a šperky pro svou drahou polovičku.

"Za normálních okolností by to stálo dva miliony korun, ale díky sponzorům a kamarádům se ta částka ponížila na polovinu. Třeba šaty Lely by stály nesmysl, ty jí ale šije firma, která už roky obléká i mě a budu od nich mít i oblek. Jinak bychom zaplatili čtvrt milionu. Kolotoč nám dovezou světští kamarádi, ale kapely, ohňostroj, ozvučení a vše kolem platíme. Mám ale štěstí, že mám spoustu partnerů. Nejdražší položkou byly prsteny, které si vybrala nevěsta, ale je to moje žena, takže nešlo říct ne. Je to přece jenom jednou za život," pochlubil se Terminátor webu Extra.

Vémola se na většině podrobností ohledně honosné svatby radil s Lelou Ceterovou, některá překvapení ale dokázal Karlos skvěle utajit a šokoval s nimi nejen svou nevěstu, ale i přítomné hosty.

Oddávající herec, Rytmus a netradiční rozlučka

Vémola si na klasické scénáře nepotrpí, což dokázal i ve svů den D. Například uspořádal rozlučku se svobodou pár hodin před svatbou. Ve dvě hodiny odpoledne vyrazil společně se svými přáteli na plavbu parníkem po Vltavě a společnost mu dělali například Sagvan Tofi, Radek Fillippi, Ivo Rittig a další.

Od čtyř hodin pak začal samotný obřad, který se konal na Vltavě. Novomanželé si jako oddávajícího vybrali herce Jiřího Krampola a jaksi se s ním zapomněli domluvit na tom, co budou říkat do médií. "Byl jsem požádán, abych si na oddávajícího zahrál. Jsem herec, tak hraju," okomentoval pro Showtime krátce před obřadem Krampol. Vémola pak jinému webu tvrdil, že si kvůli němu udělal herec akreditaci a sňatek je zcela platný.

Svatebčané měli rozhodně o zábavu postaráno. Přítomné hosty bavil dvojník Elvise Presleyho a zazpívala jim Natálie Grossová či Sagvan Tofi. Velikým překvapením byl pro všechny raper Patrik Vrbovský alias Rytmus a muzikálový zpěvák Bohuš Matuš. Ten si pro Vémolu nachystal několik písní z repertoáru jeho nejoblíbenějšího zpěváka Karla Gotta.

Místo lva opice

Karlos Vémola původně chtěl na svou veselku propašovat alespoň jednoho ze svých dvou lvů, to mu ale veterinární komise nedovolila a bijec se musel smířit s trochu menší "exotikou".

Mezi 300 svatebních hostů nakonec dorazila opička, kterou dostala nevěsta Lela Ceterová jako dar. Nadšená ale vůbec nebyla.

Menu na hostině bylo čistě československé, což Karlos ohlašoval dopředu. Nechyběla hovězí polévka s játrovými knedlíčky, pečené kachní prso s lokšemi a červeným zelím a samozřejmě svíčková na smetaně, kterou Vémola miluje. Jako dezert se pak podával několikapatrový dort, který měl v každé vrstvě jinou příchuť.

