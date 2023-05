Vémola a jeho tygři! Krotitel divé zvěře promluvil o kontrolách i návštěvě bijce

Zdroj: Profimedia

Na konci května čeká Karlose Vémolu velmi důležitý zápas. V kleci se postaví svému dlouholetému rivalovi Patriku Kinclovi. Místo plného soustředění na trénink musí milovník zvířat řešit problémy spojeny s chovem svých tygrů. MMA zápasník čelí trestnímu stíhání za údajné přechovávání a prodej bílých tygrů.

Na to, jak moc náročná je starost o tygry a vše s ní spojené, jsme se zeptali toho nejpovolanějšího. Současný ředitel jednoho z nejznámnějších cirkusů Jo-Joo, Patrik Joo, se rozpovídal o péči o tato netradiční zvířata.

Milovník zvířat narazil

Bílý tygři nejsou zdaleka jediná zvířata, která Karlos Vémola chová. V obci Měchenice, kde jeho Vémoland stojí, je často trnem v oku sousedů. Může za to především nekončící zápach jeho mazlíčků. Na chování tygrů se dívá český zákon velmi přísně. Vémola může dostat pokutu, podmínku, ale i tři roky vězení. Vyhrocené situaci nepomohl ani v moment, kdy předložil papíry, které k tygrům má. Doklady o rodičích sice měl, ale DNA testy se ukázaly, že tato zvířata mají rozhodně jiné rodiče než Vémola tvrdí. Patrik Joo má s kontrolami zvířat a hlavně tygrů velké zkušenosti. „V současné době máme čtyři tygry. Péče o ně je náročná, není to jen krmení, je to i seno, veterina atd. My jsme všichni v cirkusu na tyto věci proškolení a tak většinu věcí zvládáme samotní. Kontrola se dopředu nehlasí, může přijít jednou nebo i pětkrát za den.“

Vémola se o tygrech učil

Základnu cirkusu Jo-Joo ve Zbožičku na Nymbursku navštívil i Karlos Vémola. V rodinném parku plném zvířat si přišel zápasník na své, stal se dokonce kmotrem mláděte pumy americké. „Karlos má zvířata moc rád, bylo vidět, že ho to opravdu baví. Zajímaly ho samozřejmě hlavně věci kolem tygrů, vše pozoroval a zajímal se o ně,“ dodal Patrik Joo, který je vyhlášený specialista na trénink tygrů.