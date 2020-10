Nevěrný Vémola vyznal city Lele: Políbil ji přímo před kamerami!

„Je to pro mě velmi čerstvé. To, co se událo mezi námi, je závažný krok. Přestěhovala jsem se, rozešli jsme se. Já jsem žena, která zvládne hodně. Jak říká Karlos, já jsem držák. Oba dva jsme rozumní rodiče. Zakládáme si na tom, abychom trávili společný čas s naší dcerou,“ popsala Lela, jaký mají oba přístup.

Karlos přiznal, že jeho přešlapů nebylo málo. „Těch věcí, co nebylo ideálních, bylo víc. Na každém vztahu je něco. Já jsem takovej pomalejší, Lela je na to vdávaní, já jsem pomalej s prstýnkem. Byl bych rád, kdyby se to srovnalo,“ přiznal zápasník.