Močení na ulici i rvačky: Hvězdy filmového festivalu ve Varech to umí rozjet

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary patří k těm událostem, které se jen málokdo nechá ujít. A celebrity pochopitelně nevyjímaje. Ty jsou po celou dobu trvání akce pod drobnohledem fotografů, to však některým rozhodně nebrání v tom, aby se opily pod obraz. Kteří ze slavných si v minulých letech na filmové události roku utrhly pořádnou ostudu?

Spousta večírků, alkohol, hudba a tanec. Kromě snímků a nejrůznějších filmových událostí nabízí Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary i množství společenských akcí, které si málokterá celebrita nechá ujít. A zatímco někteří si mejdany užívají s grácií, jiní nemají problém vypít víc, než by měli. A následky jejich nepromyšleného jednání kolikrát ústí v pořádné trapasy.

Bývalá královna večírků

Ještě předtím, než se Agáta Hanychová stala milující matkou dvou dětí, obrážela jeden večírek za druhým. Nelze se proto divit, že pravidelně navštěvovala i právě zmíněný filmový festival. Jenže její účast v roce 2012 spustila doslova mediální melu. Modelka se posléze podle Blesku dostala dokonce na černou listinu pořadatelů, kteří ji v následujících letech nechtěli na festivalu ani vidět.

Agáty byla tehdy ještě zasnoubená s Mirkem Dopitou, se kterým si jeden z festivalových večerů dosyta užívali v městském baru. S alkoholem rozhodně nešetřili, což bylo více než zřejmé z jejich cesty na hotel. V jeden moment dvojice v důsledku opilosti upadla a válela se na zemi. Všiml si jich právě procházející amatérský fotograf, který si chtěl dvojici podle všeho zvěčnit. To se ovšem Hanychové a Dopitovi nelíbilo. „Všechno vyvrcholilo před Hlavní poštou, kdy došlo k fyzickému napadení fotografa, kterému byl navíc odcizen foťák. Z přístroje pak žena vzala paměťovou kartu a zničila ji,” uvedl tehdy pro Blesk mluvčí karlovarské policie Pavel Valenta.

Močení na ulici i hádka s dcerou

O pořádný poprask se v roce 2016 postaral i moderátor Michal Hrdlička. V té době již randil s tenistkou Karolínou Plíškovou, to mu ovšem nezabránilo ve sbližování se s jinými ženami, na které během svého varského řádění narážel. Podle Blesku se ve vyhlášeném Finlandia stanu kromě alkoholu věnoval i několika dívkám, až jej nakonec museli kamarádi vyprovodit na hotel, neboť by do něj sám asi nedorazil. Po cestě do ubytování se stačil ještě vymočit na ulici a ani mu nevadilo, že jej novináři fotí.

Ovšem to, co se stalo na filmovém festivalu v roce 2010, dokázal pochopit asi jen málokdo. Režisér Igor Chaun se totiž rozhodl událost navštívit i se svou dcerou Celestýnou, se kterou se dlouhá léta nevídal. Ubytovali se společně v hotelu Olympia, a zatímco Celestýna trávila noc v ubytování, Chaun řádil na večírku. Z toho si nad ránem do hotelu přivedl i jistou ženu a uložil ji dceři rovnou do postele. „Lehl si vedle mě s cizí ženskou a když jsem se ho zeptala, jestli to myslí vážně, řekl, že ano. Samozřejmě mi to začalo vadit, takže nastala hádka, poté mě otec začal mlátit do hlavy,” uvedla pro Blesk Chaunová.

Tvrzení dcery se ale režisér bránil a vše se podle něj odehrálo poněkud jinak. „Byla to chyba, neměl jsem ji nechávat samotnou, měl jsem se jí na večírku více věnovat, ale rozhodně jsem dceru neuhodil, jen jsem se ji snažil na pokoji uklidnit,” hájil se Igor Chaun. Celestýna poté ještě prohlásila, že už otce nechce v životě vidět.

A ve stejném roce na sebe strhli pozornost i Jiří Macháček, Aňa Geislerová a Tatiana Dyková. Herecká špička společně popíjela alkohol a nakonec se vrhla smočit do řeky Teplá. Bohužel, ani tento incident neunikl ničí pozornosti a mluvilo se o něm i dlouho poté. V případě Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary zkrátka neplatí, že co se stane ve Varech, zůstane ve Varech…

