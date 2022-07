Poprvé spolu: Jiří Dvořák není jediným, kdo se ve Varech chlubil novou známostí

Zdroj: Profimedia

Filmový festival v Karlových Varech mnozí berou jako ideální příležitost, kde se mohou poprvé pochlubit široké veřejnosti, komu patří jejich srdce. Novou lásku ukázali například herec Jiří Dvořák anebo syn prezidenta festivalu Jiřího Bartošky Janek. Před fotografy ale ochotně pózovala i celá řada těch, kteří běžně spolu do společnosti nevyrážejí.

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je bezesporu událostí, na kterou si všichni zaláskovaní hosté takřka vždy berou své milované polovičky. A to i ti, kteří běžně svou lásku nikterak na odiv nedávají. Výjimku letos udělali i například Jakub Prachař a Sara Sandeva. Navzdory tomu, že tvoří pár už několik dlouhých měsíců, do společnosti spolu nijak často nechodí. Filmový festival si ale ujít nenechali.

Jiří Dvořák a jeho nová láska

Do Varů s sebou vzal svou drahou polovičku i herec Jiří Dvořák. Jitka Randárová to ale nebyla. S tou sice Dvořák tvořil pár podle informací Blesku devět let, dvojice se ale před časem rozešla. Herec se nyní na kolonádě procházel ruku v ruce s půvabnou brunetkou, kterou je podstatně mladší slovenská herečka Martina Zábranská.

A nový vztah potvrdil i syn Jiřího Bartošky, prezidenta festivalu, Janek. Ten se s modelkou Denisou Mendrejovou objevil na červeném koberci již při samotném slavnostním zahájení festivalu.

Vztah už neskrývají

Filmový festival v Karlových Varech pak přilákal i Ondřeje Brzobohatého a Danielu Písařovicovou. I tato dvojice tvoří pár již nějaký ten pátek, o své lásce ale dlouho mlžili. Od premiéry muzikálu Slunce, seno, jahody, ke kterému Brzobohatý napsal text, se ale společně konečně objevují ve společnosti stále častěji.

Před fotografy se blýskli také Adam Mišík, který randí s dcerou Ivy Kubelkové, Natálií Jiráskovou, a to i navzdory tomu, že jejich vztah trvá jen pár týdnů.