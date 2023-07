Krézlová šokuje: Odhalení sexuální orientace a narušené vztahy s Bezděkovou

Zdroj: Profimedia

Karolína Krézlová si po účasti v reality show Survivor prošla peklem. Na herečku útočili lidé v komentářích a to ji dohnalo až k vyhledání odborné pomoci. S odstupem času se nyní snaží účastnice hry o přežití na vše zapomenout a začít od znova budovat kladný vztah s fanoušky.

Karolína Krézlová byla před soutěží Survivor poměrně oblíbenou herečkou, svou účastí v reality show si ale pořádně zavařila. Lidem se nelíbila její hra a po vypadnutí jí to dali náležitě pocítit.

Krézlová musela na Instagramu omezit komentáře u příspěvků a poslední měsíce raději ani nebyla na sociálních sítích příliš aktivní. Po delší pauze se ale rozhodla herečka nechat sledující klást jí otázky v oblíbeném Q&A (otázky a odpovědi pozn. redakce).

Fanoušci ihned zahrnuli Karolínu zvídavými dotazy, a to převážně ohledně její cesty soutěží. Ona se ale rozpovídala i o překvapivě intimních tématech.

I ženy mají něco do sebe

"Po pravdě, snažím se být pokorná a nezapomenout, co jsem se naučila a jsem hrdá na třetí místo. Ale jsou i momenty, které jsou pro mě stále bolavé kvůli tomu, co se dělo po skončení. Ale to odvane čas, snad už brzy," svěřila se Karolína Krézlová na Instagramu.

Herečka pak pohovořila i o své sexuální orientaci. "I ženy mají něco do sebe," odvětila na dotaz, zda ji přitahují pouze muži, či by u ní mělo případně šanci i něžné pohlaví.

V závěru se Karolína vyjádřila ke své kolegyni ze Survivoru, Andree Bezděkové. S modelkou neměla zrovna nejlepší vztahy a nezměnilo se to ani po vyprchání emocí. S Andreou jsem zkoušela hovořit při vysílání finále a ptala se jí, proč měla potřebu jistých výpadků proti mě. Odpověděla, že možná to mám vzít tak, že jsem se prostě dostala dál, než ona. Nesouhlasím s vynášením informací, ani donášením na druhé a a o to víc, pokud má daná osoba sama máslo na hlavě. Ukázat prstem na druhé je vždy lehké a ano, mohla bych ti všem zpětně natřít poměrně zajímavý seznamem jejich prohřešků. Ale mateřskou školku už mám já za sebou," vzkázala s notnou dávkou ironie Bezděkové.

