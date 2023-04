Krézlová v Survivoru míří vysoko: V minulosti málem zničila manželství Slávika

Zdroj: Profimedia

Karolína Krézlová sice na první pohled patří k méně nápadným soutěžícím v reality show Survivor, opak je ale pravdou. Zpěvačka a herečka si ve svém kmeni omotala kolem prstu pánské osazenstvo a pomalu odstraňuje jednoho soupeře za druhým, čehož si všiml i moderátor Ondřej Novotný. Schopnost manipulovat s muži ale nezískala Karolína až na ostrově, v minulosti dokázala pobláznit nejednoho kolegu z branže a dokonce i světově známého sportovce.

Ačkoliv Karolíně Krézlové zpočátku fanoušci nedávali příliš vysoké šance na výhru a tipovali, že v extrémní reality show vydrží sotva pár týdnů, vypadá to, že se pro hru Survivor zřejmě narodila.

Krézlová se projevila jako skvělá manipulátorka, která nenápadným způsobem dokáže tahat na nitky a mistrovsky se vyhýbat kmenovým radám a případnému vyřazení. O její taktice se mimochodem rozpovídali i její bývalí členové z kmene Bára Mlejnková a Petr Havránek alias Pítr, podle kterých si Karolína omotala kolem prstu celé pánské osazenstvo Hrdinů.

S pány to totiž umělkyně umí opravdu skvěle a důkazem je její dlouhý seznam milenců, kde figurují opravdu známá jména z českého, slovenského, ale i zahraničního showbyznysu.

Románek se ženatým Slávikem a zasnoubení s Polívkou

Karolína Krézlová se do povědomí veřejnosti poprvé dostala díky svému sedmiměsíčnímu románku se světoznámým sprinterem Usainem Boltem. "Seznámili jsme se v Praze. Byl na akci, kde jsem pracovala a měla jsem se o něj starat. Když vyšel z letadla, říkali mi, že má blbou náladu. Ale jak otevřel oči a mrknul na mě, už měl dobrou. Bylo jasný, že jsem se mu zalíbila," svěřila se tehdy herečka Blesku. Několikanásobným světovým rekordmanem to ale neskončilo.

Postelí Karolíny prošli například zpěvák Sámer Issa nebo nizozemský DJ Tiësto. Veliký skandál ale způsobila Krézlová svým úletem s Jaro Slávikem, s nímž se seznámila, když se přihlásila do pěvecké soutěže. Hvězdný porotce sice vztah s Karolínou nikdy nepřiznal, ona o něm ale otevřeně hovořila do médií.

"Je to nejlepší chlap, kterého jsem doposud poznala. Ale jeho jméno musím udržet v tajnosti, protože by to oběma uškodilo," sdělila tehdy zmíněnému webu. Slávik během svých návštěv Prahy měl u Krézlové přespávat v jejím bytě na Vinohradech. Manželka Andrea, se kterou má pruducent dva syny, nakonec veřejnou potupu rozdýchala a jejich vztah tím zachránila.

Krézlová pak byla nějaký čas zasnoubená s Vladimírem Polívkou. Oblíbeného herce ulovila na jaře 2016 a koncem stejného roku ji zamilovaný umělec požádal o ruku. Místo veselky ale přišel po necelém roce od žádosti nečekaný rozchod. Dvojice se sice vídala i několik měsíců po rozchodu, nakonec ale vše vyšumělo do ztracena a aktuálně je Krezlová opět bez partnera.

Karolína Krézlová si umí muže omotat kolem prstu