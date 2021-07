Karolína Plíšková je ve finále Wimbledonu, oporou jí byl Michal Hrdlička

Kdysi v ní měla spousta sportovních nadšenců naději, když se ale dlouhá léta nedařilo tenisce Karolíně Plíškové dostat do finále na velkých turnajích, mnoho lidí o jejích schopnostech začalo pochybovat. O to větší radost pak její aktuální postup do finále Wibledonu znamenal a Plíšková nejednomu fanouškovi tenisu vytřela zrak!

Tenisce Karolíně Plíškové se podařilo dokázat, že je stále velmi odhodlanou a a trénovanou hráčkou, která rozhodně nepatří do starého železa. I když mnozí nedoufali v případné velké úspěchy, neboť se manželce moderátora Michala Hrdličky několik let nedařilo na velkých turnajích probojovat do finále, teď dokázala, že na to stále má. Se svým postupem do finále Wimbledonu všem vytřela zrak.

Plíšková měla obavy

Sama tenistka přiznala, že si byla vědoma toho, že nad ní mnozí již zlomili hůl. „Spousta oidí mě odepsala. Už nebylo moc lidí, kteří by mi věřili. Určitě nějací jo, moje rodina, známí, kamarádi, Sascha (kouč Bajin) a můj tým, ale jinak moc ne. Zak nějak si říkali: Jo, tak to už je konec. Já jsem si nikdy nemyslela, ani na vteřinu mě nenapadlo, že je konec,” nechala se po semifinálové výhře slyšet Plíšková podle webu sport.cz.

„Dokázala jsem si, že to ještě není konec. Pořád mám co nabídnout a můžu zahrát dobře. Tím, že jsem vydržela, i když na finále jsem čekala dlouho, tak se to vyplatilo. Jsem ráda, že se mi to podařilo,” dodala ještě. Jak zmínila, obrovskou podporou jí byli hlavně její blízcí. A zcela určitě především její manžel Michal Hrdlička, který byl před lety partnerem moderátorky Lucie Borhyové.

Místo svatby rozchod

Lucie Borhyová a Michal Hrdlička se podle webu iDNES rozešli po několika letech vztahu na konci roku 2015. Nikdy veřejnosti neoznámili, co stálo za rozpadem jejich lásky, spekulovalo se však o nevěře ze strany Hrdličky. Jen o několik málo měsíců později pak Hrdlička oznámil, že s tenistkou Karolínou Plíškovou tvoří pár. O dva roky později se vzali.

Hrdlička pracoval několik let pro televizi Nova. V současné době dělá manažera své manželce. Je více než jasné, že se z jejího aktuálního úspěchu musí oba velmi radovat.

Karolína Plíšková je ve finále Wimbledonu