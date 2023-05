V Ivetě chtěla jinou roli: Vágnerová se Vendulou Svobodovou stala náhodou

Zdroj: Profimedia/TV Nova

V pokračování minisérie Iveta se v roli manželky hudebního skladatele Karla Svobody, Venduly Svobodové, představí herečka Karolína Vágnerová. Ta je televizním a filmovým divákům dosud poměrně neznámá. Sama ale doufá, že se díky Ivetě dočká dalších podobných příležitostí. Jak se k výrazné roli dostala a co pro ni bylo při natáčení nejdůležitější?

Druhá část minisérie Iveta se zaměřuje na 90. léta, ve kterých byla Iveta Bartošová na vrcholu. Díky své kariéře se seznámila s mnoha výraznými osobnostmi české hudební scény a vedle Karla Svobody přicházela do styku třeba i s jeho tehdejší manželkou Vendulou Svobodovou. A ani ta v pokračování úspěšného projektu nechybí. Ztvárnila ji herečka Karolína Vágnerová.

Hodila se jinam

Jak ale sama herečka prozradila, původně absolvovala casting na zcela jinou roli. „Já jsem šla na casting na roli novinářky Gábi a docela jsem se jim líbila. Ale pak se řešilo, že jsem možná na tu roli až moc mladá. Pak jsem tam tak seděla a režisér se na mě zadíval. Vzal si Máju Hamplovou, která to obsazovala, a zalezli si za dveře. A pak přišli s tím, že bych se jim vlastně víc hodila na tu Vendulu Svobodovou,” uvedla pro Šíp Karolína Vágnerová s tím, že ji ale režisér upozornil na to, že si bude muset odbarvit vlasy.

Karolína Vágnerová na nabídku pochopitelně kývla. Přiznává ale, že měla trochu obavy z toho, jak ji diváci a hlavně sama Vendula Svobodová v její roli přijmou. „Jelikož je to jedna z mála žijících postav z té minisérie, tak mi to tam naskočilo, že to uvidí a bude si o tom něco myslet. Nedej bože, že bych ji třeba nějak urazila. Ale pak jsem si řekla, že na to nesmím myslet a jen nějak nasát její esenci a nějak si ji nakoukat. A věřit režisérovi, že si to ohlídá, aby to třeba nebylo trapné, nevhodné nebo urážející. A myslím si, že to Michal Samir (režisér, pozn. red.) uhlídal,” prohlásila herečka.

Náročné přípravy

Karolína Vágnerová se tedy na roli poctivě připravovala tím, že Vendulu Svobodovou zkoumala. Osobně se s ní ale nesetkala. „Ta možnost tam byla. Ale nakonec se to nějak nestíhalo, což mě dnes možná trochu mrzí. Zpracovali jsme si to tedy sami,” vysvětlila představitelka Venduly Svobodové.

Kromě toho musela Karolína Vágnerová projít i jistou proměnou zevnějšku. Jen odbarvení vlasů nestačilo. „Já jsem v maskérně strávila víc dní, než jsem měla natáčecích dní. To je docela vtipné. Já jsem si musela nejen odbarvit vlasy, ale holky mi je i nastavovaly umělými vlasy. Vendula totiž měla v té době fakt háro,” řekla herečka, která kvůli dvěma natáčecím dnům navštěvovala jeden celý týden maskérnu.

Pro Karolínu Vágnerovou byla její role Venduly Svobodové vůbec první pracovní příležitostí před kamerou. Dosud se objevovala jen na divadelních prknech. Doufá však, že se jí podobných příležitostí po Ivetě naskytne víc, do té doby ji ale mohou diváci vídat na jevišti. „Teď budu zkoušet v Hudebním divadle Karlín muzikál Anděl Páně, kde se budeme alternovat v roli Francky s Aničkou Fialovou,” řekla na závěr.