Syn Kašákové má vzácnou vadu, podle hvězd je velký bojovník

Misska Veronika Kašáková se před nedávnem svěřila, že se její novorozený syn narodil s vzácnou metabolickou vadou, která se jmenuje fenylketonurie. Nemůže pozřít takřka žádnou bílkovinu, jelikož by mohlo dojít k nevratnému poškození mozku. Malý Matyáš se však narodil 16. února a podle hvězd je to neobyčejně silný chlapec.

Matyášovo životní číslo je totiž pětka. Dle numerologie to bude velmi svobodný chlapec vyhledávající dobrodružství. Nuda a rutina mu nic neříká, raději bude skákat od jedné činnosti k druhé.

Podle znamení zvěrokruhu je to vodnář. Toho nikdy nepřehlédnete. Za to, v co věří, bude bojovat. Za život bude mít podle charakteristiky svého znamení spoustu skvělých nápadů a komplikace zvládne s grácií.

Kašáková se tak nemusí bát, že porodila chlapce, co by seděl v koutě. Podle hvězd je to zkrátka velký bojovník, který se nenechá vykolejit. Modelka a misska na počátku vykolejená logicky byla.

Vada se vyskytuje u miminek opravdu výjimečně

Veronika okolnosti nijak netajila a svým příznivcům vše prozradila. „Je to několik týdnů, kdy se nám zhroutil celý náš svět. Obrovské štěstí z narození našeho zdravého chlapečka vystřídal největší strach, hnusný, odporný strach,“ napsala na Instagram Kašáková.

„Matyášek má vzácnou metabolickou vadu, nemoc zvanou fenylketonurie. Poprvé a naposledy popíšu tuto ,,nemoc” tak jak nám ji vysvětlili lékaři a googl. Matyášek ,,trpí” dědičným onemocněním metabolismu. V ,,nemocných” játrech mu ,,nefunguje” enzym, který štěpí jednu z aminokyselin, tzv. Fenylalanin,“ popsala, co to vlastně znamená.

Kašáková skončila v péči psychologů

„Pacienti s PKU nemohou jíst téměř žádné bílkoviny, a tím pádem téměř žádné normální jídlo – fenylalanin by se jim ukládal v těle a došlo by k nevratnému poškození mozku a tedy k těžké mentální retardaci. PKU nelze vyléčit,“ pokračovala a přiznala, že musela vyhledat odbornou pomoc.

„Skončila jsem v péči psychologů, nemohla jsem uvěřit, že o mém vysněném chlapečkovi někdo mluví jako o pacientovi, nemocném dítěti či trpícím závažným nevyléčitelným onemocněním. Poslední dny mám v mlze a dlouho jsem doufala, že se z té noční můry probudím. Díky bohu mé vlastní obviňování a otázka proč zrovna on, střídá pomalu, ale jistě přijmutí a nabírání síly,“ vidí světlo na konci tunelu Veronika.