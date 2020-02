Předstírala těhotenství a teď dělá osvětu: Knechtová dítě nečeká!

Katarína zřejmě jen přestala držet dietu, protože jinak si nelze vysvětlit, že nafoukne břicho do takové šíře. Na Instagramu dnes vysvětlila, proč veřejnost mystifikovala. „Ani ve snu by mě nenapadlo, že zveřejním foto a spustí se lavina, vlastně šílenství. Mrzí mě to kvůli lidem, kteří mi to přáli a měli z toho radost, ale i kvůli těm, kteří mi nepřejí a vlastně mi nepřejí nic. Chci touhle zkušeností poukázat na jednu důležitou věc,“ napsala na sociální síť Katarína.