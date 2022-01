Co by dnes dělala Kate Middleton, kdyby nepoznala Williama? Kamarádka má jasno

Zdroj: Profimedia

Je více než jasné, že se život Kate Middleton diametrálně změnil ve chvíli, kdy se provdala za prince Williama a stala se tak součástí britské královské rodiny. Dnes je považována za jednu z nejvlivnějších osobností planety, pro mnohé je inspirací a veřejnost ji zkrátka miluje. Jak by ale vypadala realita jejích dní, kdyby bývala prince Williama nikdy nepoznala?

Kate Middleton před několika dny oslavila své čtyřicáté narozeniny a právě s touto příležitostí si mnozí připomínají její prozatím největší úspěchy. Od doby, kdy se Kate Middleton provdala do britské královské rodiny, toho stihla opravdu mnoho. Své povinnosti si pečlivě plní, věnuje se charitě, promlouvá na důležitých událostech a k tomu všemu zvládá pečovat o své tři děti. Kate Middleton je pro mnohé obrovskou inspirací a po celém světě má miliony fanoušků, kteří sledují každý její krok. Byly ale doby, kdy vévodkyně z Cambridge byla poměrně nenápadnou ženou, která vůbec netušila, jak se její život jednou změní. I proto se mnozí neubrání otázce, co by asi dnes Kate dělala, kdyby bývala prince Williamam nikdy nepotkala.

Založila by vlastní byznys

Dlouholetá přítelkyně Kate Middleton má v odpovědi na tuto otázku poměrně jasno. „Myslím si, že kdyby se Kate neprovdala za Williama, založila by nějaký vlastní byznys a vrhla by se na podnikání. Je to celkem logické vzhledem k tomu, že pochází z podnikatelského prostředí a sama je velmi kreativní,” uvedla blízká kamarádka Kate Middleton pro deník Daily Mail. Podle té si dokonce Kate musela poměrně zvykat na svou roli vévodkyně, neboť nikdy tak úplně netoužila po tom stát se veřejně známou osobou. Nakonec se ale s nelehkým úkolem popasovala na výbornou. Nechtěla totiž nikoho zklamat.

Stydlivá Kate

Ještě předtím, než se Kate Middleton seznámila s princem Williamem, byla poměrně plachým děvčetem, které se dokonce svého budoucího manžela stydělo pozdravit. Kate a William se podle webu Mirror vůbec poprvé potkali v roce 2002 během studií na Univerzitě v St. Andrews ve Skotsku. A na první dobrou si do noty tedy rozhodně nepadli. „Myslím, že jsem okamžitě zčervenala, když jsem tě potkala, a tak nějak utekla. Opravdu jsem se hodně styděla,” řekla před lety Kate směrem ke svému manželovi v jednom ze společných rozhovorů.

Postupem času se ale začala dvojice vídat stále častěji a stali se z nich přátelé. V té době měli oba své partnery, a tak si mezi sebou drželi jistý odstup. O pár let později se už ale proslýchalo, že jejich přátelství přerostlo v něco víc. Láska to ale byla nestálá. Častokrát se mluvilo o tom, že si princ William není zcela jistý tím, zda je pro něj Kate tou pravou. Nakonec si ale uvědomil, nakolik Kate miluje a požádal ji o ruku. Princ William a Kate Middleton se vydali na společnou cestu životem 29. dubna 2011, kdy si řekli své „ano”.