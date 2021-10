Žádné těstoviny ani doteky: Kate Middleton musí dodržovat přísná pravidla

Zdroj: Profimedia

Život v britské královské rodině se na první pohled může zdát jako pohádka, při bližším prozkoumání má do ní však hodně daleko. Členové monarchie se sice mají jako v bavlnce, avšak jejich komfort je vykoupen dodržováním přísných pravidel. Nesmí jít spát dříve než královna, vyvarovat se kontaktu s fanoušky nebo jíst těstoviny!

Kate Middleton si během svého působení v britské královské rodině získala srdce mnohých a veřejností bývá dokonce častokrát označována za vůbec nejoblíbenějšího člena monarchie. Stala se také módní inspirací pro tisíce žen po celém světě. Ráda nosí oblečení předních světových návrhářů, projíždí se v drahých autech, hlavu skládá v ložnicích přepychových paláců a může si prakticky dovolit vše, na co si jen ukáže. Na první pohled její příběh připomíná pohádku, pod zlatým pozlátkem se však nachází pro mnohé nepředstavitelná noční můra.

Nikdo nejde spát dřív než královna

Všichni členové britské královské rodiny totiž musí dodržovat přísná pravidla, která nastolí sama královna. Jejich seznam je rozsáhlý, některé z bodů ale přitahují pozornost veřejnosti více než jiné. Například během rodinných událostí, kdy se všichni členové sejdou, nikdo nesmí odejít dříve, než jde královna spát. Nezáleží přitom vůbec na tom, kdo je jak unavený. Dokud se do svého lože neodebere sama hlava monarchie, všichni musí zůstat vzhůru. Podle webu Daily Record však právě toto pravidlo princezna Diana velmi ráda porušovala.

Co se pravidel týče, zaměřují se i na interakci s fanoušky královské rodiny. Členové monarchie si nesmí se svými příznivci pořizovat fotografie a ochranka musí věnovat speciální pozornost tomu, aby se nikdo z veřejnosti nikoho z královské rodiny ani nedotkl. Jediný kontakt, který je povolen, je potřesení ruky.

Žádné těstoviny, mořské plody nebo foie gras

Kdo by si myslel, že coby členové britské královské rodiny mohou jíst cokoliv, co si zrovna jejich jazýčky žádají, byl by na omylu. I v jejich jídelníčku je několik položek, jejichž konzumace je zakázána. Královna si k večeři vybírá pokrmy s nízkým obsahem sacharidů, a to znamená, že je budou konzumovat i všichni okolo ní. Když mají někteří z členů monarchie večer chuť na brambory, rýži nebo těstoviny, musí si ji nechat zajít.

Dále je zakázána konzumace mořských plodů, aby se eliminovala případná otrava jídlem, anebo foie gras, tedy tučná husí játra, která se pěstují nehumánním způsobem. Od roku 2008 jsou dokonce ve Velké Británii zakázána.

Další zdroje: independent.co.uk, hellomagazine.com