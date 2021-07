Strach o Kate Middleton: Po kontaktu s nakaženým musela rychle do karantény

Fanoušky britské královské rodiny v posledních dnech pořádně vyděsila Kate Middleton. Ta se totiž během sledování tenisu ve Wimbledonu setkala s člověkem, jemuž později vyšel pozitivní test na koronavirus. Hned na to se tak musela izolovat od ostatních.

Podmínky jsou zkrátka pro všechny stejné. Přestože má vévodkyně z Cambridge za sebou obdržení druhé dávky vakcíny proti koronaviru, musela po kontaktu s nakaženým do karantény. Kate Middleton podle webu The Sun přišla do styku s člověkem pozitivním na koronavirus během sledování tenisu ve Wimbledonu. O této skutečnosti byla informována krátce předtím, než se měla přesunout na své místo do královského boxu.

Princ William v karanténě není

Kate Middleton její izolace jistě velmi mrzí, neboť se měla zúčastnit hned dvou důležitých společenských událostí. Hosté si tak budou muset vystačit jen s princem Williamem, který v karanténě není. V současné době není zcela jasné, kdy se bude moci Kate vrátit k pracovním povinnostem, neboť se neví, kdy přesně do karantény nastoupila. Stejně jako v ostatních zemích ale i ve Velké Británie doba, po kterou se potenciálně nakažený musí od ostatních izolovat, činí 10 dní.

„Minulý týden přišla vévodkyně z Cambridge do kontaktu s někým, kdo byl pozitivně testován na koronavirus. Její královská výsost nepociťuje žádné příznaky nakažení, ale dodrží všechna vládní nařízení a bude se doma izolovat od okolí,” uvedl v prohlášení tiskový mluvčí Paláce.

Nebyla by první

Zda se Kate nakazila koronavirem, není prozatím jednoznačné. Zdaleka by ale nebyla prvním členem britské královské rodiny, který se tolik obávaným virem nakazil. V loňském roce v dubnu onemocnění prodělal i manžel Kate, princ William. Měsíc předtím si koronavirem prošel i jeho otec princ Charles.

Není zcela jasné, kde se mohli nakazit. Vzhledem k tomu, že v loňském březnu a dubnu byla pandemie teprve na vzestupu a stále bylo umožněno konání mnoha společenských akcí, nebylo ani pro jednoho z nich těžké natrefit na někoho, kdo zrovna onemocněním procházel.

Kate Middleton je plně zaočkována: