Kate Middleton napodobuje královnu! Experti vědí, jaké jsou její úmysly

Zdroj: profimedia.cz

Jednou, za mnoho let, na britský královský trůn usedne princ William a bude vládnout společně se svou manželkou Kate po svém boku. A právě vévodkyně z Cambridge se na svou budoucí roli velmi připravuje už nyní. Podle expertů má něco, díky čemu se do monarchie hodí více než ostatní…

Kate Middleton toho během doby, co je součástí britské královské rodiny, dokázala mnoho. A není se čemu divit. Pravidelně se podílí na nejrůznějších charitativních akcích, její manželství s princem Williamem je stabilní, vyhýbá se skandálům a veřejnost ji zkrátka zbožňuje. Nic z toho ale nebylo zadarmo. Vévodkyně z Cambridge ale v ničem nepolevuje. Náležitě se připravuje na svou budoucí roli královny a učí se od té nejpovolanější. Od samotné Alžběty II.

Stále usměvavá

Čas od času se někteří pracovníci ve službách britské monarchie médiím svěří s tím, jak se k nim jejich zaměstnavatelé za zavřenými dveřmi chovají. A ne vždy o nich mluví zcela přívětivě. „V Paláci slyšíte mnoho historek o tom, jak se kdekdo z britské královské rodiny chová ke svým podřízeným hrozně, ale nikdy nic takového neuslyšíte o Kate,” nechal se dle webu yahoo!live slyšet nejmenovaný zdroj s tím, že má Kate hroší kůži, díky které se perfektně hodí pro život v britské královské rodině.

Kate se velmi snaží se postupně připravovat na svou budoucí roli královny a dle některých zdrojů se učí přímo od Alžběty II. Stejně jako ona, i Kate se naučila na veřejnosti neprojevovat žádné emoce. „I proto se do královské rodiny tolik hodí. Chce se podobat královně, dokonce už i mlují jako královna,” řekl jistý člověk z blízkého okolí vévodkyně.

Roste společně s manželem

Podle expertky, která analyzovala chování Kate Middleton pro web The News, si je Kate moc dobře vědoma toho, co jí čeká. „Oba moc dobře vědí, že jak plyne, čas, stávají se mnohem více důležitými. A to se odráží i na tom, co všechno dělají a jak se chovají,” okomentovala expertka známou manželkou dvojici.

Jak se zdá, Kate svou úlohu rozhodně nebere na lehkou váhu a dá se velmi dobře očekávat, že se její pracovní povinnosti do budoucna ještě rozrostou, aby si na svou stranu naklonila ještě více lidí.

Kate Middleton je i velkou módní inspirací:

#youtube|wZJfiFXBxGs|12s#

#clanek|5658116#

#clanek|5650614#

#clanek|5630461#