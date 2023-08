Kate Middleton má v manželství navrch, Williama si podmanila jedním gestem

Zdroj: Profimedia

Kate Middleton a princ William tvoří jeden z nejsledovanějších párů světa, a tak není divu, že je prakticky každý jejich krok důkladně analyzován. Experti na řeč těla nyní přišli s poměrně zajímavým zjištěním. Podle nich je totiž naprosto jasné, kdo má ve vztahu prince a princezny z Walesu navrch. A k překvapením mnohých to William není.

Láska prince Williama a Kate Middleton je od svého začátku pod mikroskopem milionů fanoušků, kteří by rádi věděli, jak spolu princ a princezna fungují v soukromí. Přestože o tom ani jeden z nich veřejně nemluví, leccos se dá vyčíst z jejich chování. Alespoň to pro web Express uvedla expertka na řeč těla Judi James, která má jasno v tom, kdo má ve vztahu Williama a Kate hlavní slovo.

Odzbrojí ho úsměvem

Expertka uvedla, že je dle všeho William do své manželky stále tak zamilovaný, jako byl na úplném začátku jejich vztahu. Což pochopitelně Kate dává značnou kontrolu nad celým vztahem. „Kate je obecně mnohem sebevědomější než William a svým úsměvem umí manžela zcela ovládnout. Jde o něco, čemu zkrátka William nikdy neodolá,” prohlásila Judi James.

„Kate se na něj častokrát jen tak zadívá. Klidně přes celou místnost, když její manžel s někým vede vážnou konverzaci. A hodí na něj svůj nádherný úsměv. William se pak nikdy neubrání a vždy je jejím úsměvem zcela odzbrojený. A ihned jí ho opětuje. I když je z jeho výrazu patrné, že se trochu stydí,” dodala expertka.

Hlavní slovo

„Když Kate Williamovi takto ukáže své sebevědomí, vždy jí ho vrátí trochu submisivním výrazem. I když jde o jejich zábavný rituál, pořád jde o něco, co Kate vykreslujte v poněkud důležitější roli, co se jejich vztahu týče. Navzdory tomu, že je to William, kdo je dalším následníkem trůnu, díky jejich chování je jasné, že ve vztahu má navrch právě Kate,” vysvětlila ještě expertka.