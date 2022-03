Hodí neshody stranou? Kate Middleton se chce s Meghan usmířit

Zdroj: Profimedia

Zatímco princ William nemůže svému bratrovi odpustit to, že opustil Velkou Británii a mluvil o soukromí britské královské rodiny u Oprah, mezi Kate Middleton a Meghan Markle panuje nevraživost ze zcela jiného důvodu. Přestože dodnes není zcela jasné, co se během plánování Meghaniny svatby stalo, vévodkyně z Cambridge údajně nehodlá v konfliktu nadále pokračovat.

Kate Middleton a Meghan Markle spolu dříve poměrně dobře vycházely. Pak ale přišel moment, který jejich vztahy značně změnil. Jak uvádí web The Sun, všechno začalo ve chvíli, kdy probíhaly přípravy na Meghaninu svatbu. Ta si k sobě vzala právě Kate, aby jí pomohla všechno zorganizovat. V jeden moment se ale dámy ostře neshodly.

Jedna tvrdí to a druhá zase tohle

Původní zprávy hovoří o tom, že konflikt nastal v moment, když Kate a Meghan vybíraly šaty pro družičky. Kate se snažila Meghan poradit, avšak Meghan byla ve výběru dle dostupných zdrojů natolik panovačná, až se jí nevybíravým chováním podařilo dovést Kate k slzám. Jenže sama Meghan tvrdí něco jiného.

O nešťastném incidentu se rozpovídala v rozhovoru s Oprah. „Stal se naprostý opak. Pár dní před svatbou byla Kate kvůli něčemu naštvaná, bylo to něco s výběrem oblečení pro družičky, a mě to rozplakalo. Hodně mi to tenkrát ublížilo,” svěřila se Meghan, podle které to byla Kate, kdo konflikt začal. „Nedošlo k žádné konfrontaci a nemyslím si, že by bylo fér se teď pouštět do nějakých detailů, protože se mi omluvila a já jí odpustila,” dodala ještě Meghan s tím, že jí Kate za způsobenou nepříjemnost zaslala také květiny jako omluvné gesto.

Kate v hádce odmítá pokračovat

Jak se ovšem zdá z výpovědi novinářky a expertky na královskou rodinu Ingrid Seward, která promluvila pro Daily Mail, Kate si stojí za svou verzí příběhu. Nechce se k tomu už ale nikdy více vracet. Přestože své švagrové nezapomene, jak se k ní kdysi zachovala, už hádku nebude nijak vytahovat.

A co víc, pokud se Harry a Meghan nakonec přece jen objeví na oslavách 70. výročí královny na britském trůnu, Kate má v plánu dělat, jako by se nic nestalo. „Určitě bude chtít být vyfocená, jak Meghan líbá na tvář nebo ji objímá. Ví, že nemá smysl se v nepříjemnosti dále patlat. Kromě toho je tohle i součástí její práce. Její soukromé pocity by měly zůstat soukromé,” dodala novinářka.