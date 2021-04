Rodina brání Kate Middleton: Prý není možné, že by Meghan Markle rozplakala

V rozsáhlém rozhovoru s Oprah vévodkyně Meghan Markle vyvrátila, že měla během příprav na svou svatbu vehnat při konfliktu Kate Middleton slzy do očí. Podle Meghan to bylo přesně naopak. Strýc Kate ovšem tvrdí, že je něco takového zcela nemožné…

Meghan Markle se v rozhovoru s moderátorkou Oprah pustila do odkrývání nejrůznějších skutečností, nad kterými se vznášela spousta otazníků. Kromě důvodů, které vedly ji i jejího manžela, prince Harryho, k odchodu z britské královské rodiny, se pozastavila i nad jednou zprávou, jež před lety obletěla média. Podle té totiž měla jednoho odpoledne dohnat v hádce vévodkyni Kate k slzám.

Celý incident se podle webu The Sun točil kolem šatů pro družičky na Meghanině svatbě. Během konfliktu údajně došlo mezi Kate a Meghan k drsné výměně názorů, ze které prý Kate odcházela s pláčem. Jak ale Meghan uvedla, celé to prý bylo úplně obráceně. „Stal se opak,” řekla Meghan Oprah. „A neříkám to proto, abych někoho znevažovala, protože to byl velmi těžký týden před svatbou. Kate byla kvůli něčemu naštvaná. Ale nakonec se k tomu postavila čelem a omluvila se. Dokonce mi přinesla květiny a dopis s omluvou,” dodala ještě Meghan v rozsáhlém rozhovoru.

Strýc vévodkyně Kate Meghanině verzi nevěří

Přestože se Kate zdržela jakéhokoliv komentáře slov, která pronesla Meghan, její strýc pozadu nezůstal. „Nevěřím ani na chvíli tomu, že by Kate Meghan rozplakala,” nechal se Gary Goldsmith slyšet podle webu Us Weekly pro deník The Daily Mail. „Znám Kate od jejího narození a nemá v sobě ani kousek zlomyslnosti. Prostě to nemá v povaze,” pokračoval ještě.

Strýc Gary o své neteři také řekl, že je „ještě milejší uvnitř než se zdá z jejího zevnějšku”. Dodal zároveň, že se „za všech okolností snaží najít Kate mír a jestli se někdo z nich snáze naštve, tak je to právě Meghan”. Z jeho slov je tedy více než jasné, na čí straně stojí.

Není důvod k soutěži

Spekulace o tom, že spolu vždy měly Meghan a Kate určitý problém, se objevují již od doby, kdy začala Meghan randit s princem Harrym. Zprávy o vzájemných nesympatiích šíří hlavně britský tisk. Ať už je to ale jakkoliv, Meghan se rozhodla všech svým příznivcům sdělit, že to není žádným důvodem k soutěži. „Pokud mě máte rádi, nemusíte ji nenávidět. A pokud máte rádi Kate, nemusíte nenávidět mě,” řekl ještě Meghan u Oprah.

Zdroj: Youtube