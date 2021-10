Kate Middleton opět zazářila: V modelu za desetitisíce mluvila o závislostech

Zdroj: Profimedia

Nálepku módní ikony vévodkyni Kate nikdo jen tak neodpáře. Manželka prince Williama je od svého působení v britské královské rodině inspirací statisíců žen po celém světě, a to nejen, co se jejího stylu oblékání týče, ale také svými názory a zájmy. Nyní se vydala na charitativní událost zaměřující se na duševní zdraví a v žádném případě ji nešlo přehlédnout.

Kate Middleton zkrátka nejsou lhostejné osudy ostatních a častokrát se proto podílí na mnoha charitativních projektech. Aktuálně vystoupila na události v rámci týdne o povědomí o závislostech, kde rovněž přednesla svůj projev. A aby si byla jistá, že její proslov a důležitá slova neuniknou ničí pozornosti, pojistila si, že bude zkrátka nepřehlédnutelná.

Model za desetitisíce

Oblékla na sebe totiž křiklavě červený svetr značky Ralph Lauren v hodnotě 225 liber (zhruba 6 500 korun) a sukni stejné barvy od návrháře Christophera Kane za 845 liber (asi 24 500 korun). Červený model rozbila hnědými lodičkami rovněž od Ralpha Laurena za 675 liber (cca 20 000 korun) a kabelkou značky DeMellier za 10 tisíc korun. Kromě proslovu o závislostech hovořila vévodkyně i s moderátorem Antem McPartlinem, který má sám se závislostí své zkušenosti. Informoval o tom web Daily Mail.

Emotivní projev

Moderátor Ant v roce 2018 podstoupil terapeutickou léčbu poté, co se mu závislost vymkla z rukou. Po operaci kolene se stal závislým na silných lécích proti bolesti a také alkoholu. Bodem zlomu bylo, když se pod vlivem alkoholu vyboural ve svém autě. Tehdy si totiž uvědomil, nakolik jej závislost ovlivňuje a jaký dopad by mohla mít na jeho život. Coby veřejně známá osobnost si tedy charitativní událost nenechal ujít, aby mohl šířit své poznatky a názory.

„Závislost není volba. Nikdo si nevybírá, že bude závislý. Může se to stát každému z nás, nikdo vůči tomu nejsme imunní,” nechala se Kate Middleton slyšet ve svém emotivním projevu. „Přesto se o závislostech jen zřídkakdy mluví. A my si jen málokdy soustředíme na to, abychom plně pochopili, co je způsobuje a odkud pramení,” dodala ještě.

Kate v rudém modelu zářila: