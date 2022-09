Kate Middleton vyrazila všem dech: Na letišti způsobila pořádný poprask

Zdroj: Profimedia

Pro vévodkyni Kate Middleton je životní prostředí důležitou otázkou a o záchraně planety často hovoří i ve svých projevech. A zdá se, že v jejím případě, narozdíl od jiných známých osobností, nejde jen o prázdná slova. Manželka prince Williama totiž všem dokázala, že záchranu planety myslí skutečně vážně.

Světově známé osobnosti si pochopitelně snaží co nejvíce chránit své soukromí a dbají i na svou bezpečnost. Kromě velkých domů obehnaných kamerovými systémy a najatou ochrankou se tak často přesouvají z místa na místo s pomocí soukromých letadel. Ty jim na jednu stranu umožňují maximální pohodlí, zároveň ale kvůli vyprodukovaným emisím značně poškozují životní prostředí.

Kate v ekonomické třídě

Soukromá letadla hojně využívají i členové britské královské rodiny. Jedním takovým letěli například princ Harry s Meghan a dětmi v červnu letošního roku z Los Angeles do Velké Británie. Častokrát jsou ale tryskáče využívány i na podstatně kratší vzdálenost.

Kate si je množství emisí, které privátní letouny uvolňují do ovzduší, dobře vědoma, a tak se rozhodla cestovat zcela nečekaně. Společně s dcerou Charlotte a malým Louisem totiž nasedla do naprosto běžného letadla na komerční linku. Během letu do Skotska dokonce letěla klasickou ekonomickou třídou.

Jako všichni ostatní

Kate Middleton byla na letišti ve městě Balmoral natočena několika cestujícími, jak z letadla vystupuje. Podle webu Daily Mail byli ale všichni lidé na palubě letadla velmi shovívaví a ctili soukromí vévodkyně a jejích dětí. V letadle si tedy Kate nikdo nefotil, ani se s ní nijak nesnažil navázat kontakt.

„Vypadala nádherně. Dokonce se na mě v jednu chvíli podívala a usmála se na mě,” uvedla podle zmíněné redakce jedna z cestujících. Kate Middleton a její děti na palubě doprovázela ještě chůva a také dva členové ochranky. Vévodkyně se s dětmi vydala do Skotska za královnou, aby s ní děti mohly strávit pár dní prázdnin. Kate ovšem není jediná, kdo naprosto suverénně nastoupil do komerčního letadla. Dříve s ním letěl například i její manžel, princ William.