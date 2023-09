Kate Middleton se skrývá: Nákupy v přestrojení a se změněným jménem

Zdroj: Profimedia

Kate Middleton sice má mnoho služebníků, kteří se starají o její komfort, čas od času si ale ráda připomíná časy, kdy ještě nebyla součástí britské královské rodiny a mohla si svůj život žít bez novinářů a všudypřítomných fotografů. Například si chce dojít jen tak nakoupit. Musí ale chodit v přestrojení.

Princezně z Walesu její život snad každý závidí. Na úklid domácnosti má hospodyni, na výchovu dětí chůvu, v autě ji vozí řidiči a žádné starosti běžných smrtelníků ji vůbec netrápí. I přesto, že však žije v takovém přepychu a kromě královských povinností nemusí dělat prakticky nic, ji takový život nezřídka kdy poněkud nudí. A tak si výjimečně připomíná, jaké to bylo, když ještě nepatřila do britské královské rodiny.

Vyráží na nákupy

Standardně bývají Kate Middleton potraviny, drogerie anebo třeba oblečení doručovány domů. Přece jen by bylo poněkud zvláštní, kdyby se členové britské královské rodiny pohybovali po supermarketech. Navíc by toho asi moc nenakoupili, neboť by je neustále někdo zastavoval a chtěl po nich společnou fotografii nebo alespoň prohodit pár slov. Kate Middleton ale odmítá se ve všem spoléhat jen na své služebnictvo a do obchodního centra čas od času vyráží na vlastní pěst.

Změna vizáže i jména

Aby ale předešla určitým situacím, do kterých se nechce dostat, na nákupy nechodí coby princezna z Walesu, ale jako někdo úplně jiný. Podle webu Express se Kate schová pod klobouk a navleče se do nevýrazného oblečení a nepozorovaně se pohybuje mezi regály. Když na to pak přijde, neváhá si změnit ani jméno.

V minulosti se například rozhodla jít si koupit boty. Protože si ale doma zapomněla peněženku a neměla tedy jak zaplatit, prodavačku alespoň poprosila o to, zda by jí boty mohla rezervovat. K tomu ovšem pokladní potřebovala znát jméno, na které má rezervaci vytvořit. A aby se Kate neprozradila, řekla jednoduše, že se jmenuje slečna Cambridge. „Prodavačka se na ní dívala poněkud podiveně a řekla jí, že je to dost neobvyklé jméno. Dále to ale nekomentovala a vůbec jí nedošlo, že jedná s Kate Middleton,” vyprávěl zdroj z okolí Kate.