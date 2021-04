Ten roste! Princ Louis má narozeniny. Vévodkyně Kate zveřejnila rozkošnou fotku

Je až neuvěřitelné, jak rychle děti rostou. Moc dobře si je toho vědoma i vévodkyně Kate Middleton, která k příležitosti oslav třetích narozenin prince Louise zveřejnila na sociální síti snímek, jež sama pořídila. A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Komentující se nad krásnou fotografií doslova rozplývali.

Pořizování snímků svých dětí se u prince Williama a vévodkyně Kate stalo již zaběhnutou tradicí. Fotografie pak nezůstávají jen připomínkou oslav pro rodiče, ale také dávají fanouškům možnost přesvědčit se, jak rychle jejich ratolesti rostou. Syn královského páru, princ Louis, slaví třetí narozeniny a pyšní rodiče si pochopitelně museli zvěčnit i tento okamžik. Kate Middleton proto na sociální síti sdílela snímek, na němž je malý Louis zachycen při jízdě na kole den předtím, než nastoupí do školky.

Celá maminka

Fanoušci si ihned všimli toho, jak Louis během posledního roku vyrostl, ale také poukazovali na to, že je nesmírně podobný své mamince. „Zítra tři roky! Zachyceno v tomto týdnu vévodkyni den předtím, než Louis nastoupil do školky. Vévoda a vévodkyně jsou rádi, že mohli nový snímek sdílet,” stojí v popisku fotografie na oficiálním Instagramu Kensingtonského paláce.

O životě Louise nebo jeho oblíbených aktivitách toho moc známo není. Stejně jako tomu je u dalších dětí Kate a Williama. Rodiče se už v minulosti nechali dle webu Elle slyšet, že chtějí svým dětem zajistit co možná nejvyšší ochranu soukromí. Právě proto je každý snímek zachycující jejich ratolesti pro fanoušky velkým pozdvižením.

Smělý jako jeho starší sestra

V listopadu minulého roku se objevilo několik informací o tom, jaký princ Louis je ve srovnání se svými staršími sourozenci. „Rodina znamená pro Kate všechno a jednou z její největších starostí je, že nebude moc být svým dětem v budoucnosti nablízku. George je dobře vychovaný. Všechny tři děti jsou, ale Charlotte a Louis jsou oba poněkud smělí. Louis je charakterově více jako Charlotte než George,” řekl zdroj blízký královského páru podle magazínu Elle.

V dubnu 2020 Kate sama poukázala na to, že je Louis smělý a trošku troufalý. Projevuje se to hlavně při tom, když děti telefonují s dalšími členy britské královské rodiny. „Je to občas hodně hektické, nebudu lhát. S dvouletým dítětem musíte často dávat telefon stranou. Je to hektické pro ně všechny, aby řekli ty správné věci v ten správný čas bez toho, aniž by zmáčkli špatné tlačítko. Ale je to skvělé být v kontaktu se všemi členy rodiny,” řekla před časem Kate v rozhovoru pro BBC.

Podívejte se na momenty z života prince Louise:

Zdroj: Youtube