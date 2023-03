Když šlechta ztratí nervy: Princ Philip seřval fotografa, Kate Middleton děti

Zdroj: Profimedia

Přestože si členové britské monarchie musí podle protokolu zachovávat své dekorum a vždy by se měli usmívat a šířit radost, i jim několikrát ujely nervy a neudrželi své emoce na uzdě. Zvláště pak, když je zlobily jejich ratolesti. Anebo pořízení rodinného snímku trvalo fotografům příliš dlouho.

Britská královská rodina na veřejnosti jen málokdy projevuje své emoce. Tedy vyjma úsměvu, který by je podle královského protokolu měl zdobit pokaždé, když předstoupí před britský lid. Jenže jsou členové monarchie stále jen lidmi, a tak i jim někdy dochází trpělivost. A když na to přijde, nebojí se ozvat.

Princ Philip byl z fotografa na nervy

Princ Philip byl velmi oblíbeným členem britské královské rodiny. Měl velký smysl pro humor a takřka ze všeho si uměl udělat legraci. Během jednoho dne, kdy se měl vyfotit s ostatními členy britské monarchie, ale zrovna asi úplně tu nejlepší náladu neměl. Když totiž fotograf dlouho nastavoval svůj fotoaparát a stále ne a ne udělat fotku, pohár trpělivosti prince Philipa přetekl. „Tak už to, ku**a, vyfoť!” zakřičel na fotografa. K jeho smůle incident zachytily i kamery.

Ochranářský princ Harry

V případě prince Harryho šlo ale o naprosto pochopitelný krok. Když byl totiž se svou manželkou Meghan na návštěvě v Africe, dotěrný fotograf ve snaze pořídit co nejlepší snímek dvojice přehlédl malé dítě, které mu vstoupilo do cesty, a omylem ho srazil. Harry ho v tu chvíli okřiknul, ať ustoupí a dává větší pozor.

Kate Middleton a rozjívené děti

Kate Middleton se snaží být ukázkovou matkou. Ne vždy je to ale možné. Na veřejnosti byla několikrát zvěčněna, jak se snaží dětem domluvit, a výraz v její tvářil hovořil jasně o tom, že už má jejich rozjívenosti tak akorát dost. Naposledy ji pořádně potrápil její nejmladší syn, princ Louis, při oslavách platinového jubilea královny Alžběty II.. Při sledování průvodu se zjevně Louis nudil a dělal vše pro to, aby matce ukázal, že chce jít domů. Ta se ho s vážnou tváří snažila usadit zpět na místo.

Královnu musíte poslouchat!

Královna Alžběta II. si byla naplno vědoma, nakolik sledovaná její rodina je, a při nejrůznějších událostech dbala na to, aby všichni vypadali jako ze žurnálu. Když se během jedné ze slavnostních událostí v roce 2016 ukázala celá britská královská rodina na balkoně Buckinghamského paláce, princ William se na chvíli sehnul ke svému synovi Georgovi a kleknul si na zem. Jakmile to královna viděla, ihned zasáhla a s výrazem rozhořčení postavila Williama zpět do latě. Doslova.

Princ Philip podruhé

Princ Philip se zkrátka s ničím nepáral a bylo vidět, že některé z královských povinností mu dost lezly na nervy. Když už nešlo o focení se, doběla ho vytáčela pomalá jízda v autě. A to například při oslavě královniných 90. narozenin. Královna i její manžel jeli velmi pomalu autem ulicemi Británie a Alžběta II. nadšeně mávala všem kolem. Princ Philip byl ale tak na nervy z pomalu jedoucího auta, že v jednu chvíli přikázal s rozhořčeným výrazem řidiči, aby na to konečně šlápnul.