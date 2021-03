Mají k sobě blíž, než se zdá: Pouto vévodkyně Kate a prince Philipa budí údiv

Kate Middleton je součástí britské královské rodiny od roku 2011, kdy se provdala za prince Williama. Během několika let si vybudovala skvělé vztahy i s ostatními členy monarchie, a to včetně prince Philipa, manžela královny Alžběty II., který na první pohled budí poněkud odtažitý dojem. Expertka na řeč těla dokonce pouto mezi Kate a princem Philipem označila za láskyplné!

Vztahy mezi členy britské královské rodiny mohou být leckdy pořádně vypjaté. Nepomáhá tomu ani fakt, že se často rozebírají i nejrůznějších novinách. Největší konflikty mezi sebou v posledních letech měli hlavně bratři princ Harry a princ William. Nejmenší oblibě se pak v rámci britské královské rodiny s největší pravděpodobností „těší” manželka prince Harryho Meghan Markle. Na druhou stranu Kate Middleton, manželka prince Williama, si rozumí téměř s každým…

Miláček rodiny?

Než se stala vévodkyní z Cambridge, znala se s princem Williamem téměř deset let. Ačkoliv spolu dvojice několik let randila, Kate byla jen velmi zřídka kdy viděna i s ostatními členy britské královské rodiny. To se ale změnilo, když se za Williama provdala. Otázkou však delší dobu zůstávalo, jaký vztah udržuje Kate s královnou Alžbětou II. a jejím manželem princem Philipem.

Přestože se princ Philip na veřejnosti od roku 2017, kdy se vzdal královských povinností, takřka neobjevuje, i tak bylo možné jej několikrát ve společnosti Kate zahlédnout. Expertka na řeč těla Judi James analyzovala jejich chování a podle serveru Express vyhodnotila, že mezi sebou mají krásný vztah.

„Tyto nádherné pózy napovídají nečekaně bohatému poutu mezi Kate a princem Philipem. Jejich vztah není založen jen na láskyplném jednání, ale také stejnému smyslu pro humor,” řekla expertka. Ta hovořila například o momentu z roku 2017, kdy britská královská rodina stála na balkoně Buckinghamského paláce. Kate a princ Philip stáli vedle sebe a smáli se. Podle experty to dokonce vypadalo tak, jako by si říkali vtipy.

S královnou si rozumí stejně tak

Během let si dokázala Kate vybudovat skvělý vztah i se samotnou královnou Alžbětou II. „Signály řeči těla mezi královnou a Kate v současné době naznačují velmi uvolněné, vřelé a dobré přátelství mezi oběma ženami, které si navzájem užívají svou přítomnost,” nechala se slyšet expertka.

„Přestože královna působí dojmem, že nepotřebuje žádnou pomoc, většinou vypadá šťastněji, když má po svém boku právě Kate,” dodala expertka ještě.