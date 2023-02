Kate Middleton dráždila Williama: Na červeném koberci ho plácla přes zadek

Zdroj: Profimedia

Kate Middleton je vzornou matkou tří dětí, své královské povinnosti plní na maximum a je mezi Brity nesmírně oblíbená. Rozhodně ale není škrobená a umí si ze sebe a svých blízkých udělat legraci. Naposledy všechny zaskočila a pobavila na předávání cen BAFTA, kde svého manžela popohnala tak, že jej lehce poplácala po jeho pozadí.

Ještě předtím, než se Kate Middleton stala členem britské královské rodiny, uměla to nynější princezna z Walesu pořádně rozbalit. S přáteli obrážela nejrůznější večírky, navštěvovala koncerty a ze sychravého britského počasí utíkala do luxusních rezortů v Karibiku. Poté, co se provdala, se ale pochopitelně kvůli své roli museli podobných věcí vzdát. Stále však ukazuje, že v ní rebelka pořád ještě je. I když o sobě nedává tolik vědět.

Roztomilé gesto

O tom své příznivce Kate přesvědčila během předávání cen BAFTA, kam si vyrazila užít večer ve společnosti mnoha celebrit společně se svým manželem princem Williamem. Kate jako vždy zářila a byla jednou z nejlépe oblečených dam, které na událost dorazily. Více než její doplňky a šaty ovšem všechny Kate zaujala ve chvíli, kdy se s Williamem procházeli po červeném koberci a ona jej v jeden moment jemně poplácala po zadku. Přestože šlo o okamžik, který by méně pozorný návštěvník lehce přehlédnul, objektivům fotoaparátů a kamer rozhodně neunikl.

Královnou večera

V letošním roce to bylo vůbec poprvé, co se Kate předávání cen BAFTA zúčastnila coby princezna z Walesu. A svou přípravu rozhodně nepodcenila. Oblékla krásné bílé šaty od návrháře Alexandra McQueena a byla v nich skutečnou královnou večera. A to i navzdory tomu, že naprosto stejné šaty už jednou na zmíněnou událost oblékla. Konkrétně v roce 2019.

Tentokrát ale šaty doplnila dlouhými černými rukavicemi, černým psaníčkem a pochopitelně také různými šperky z královské šperkovnice.