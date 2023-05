Harry je rozděluje: Manželství Kate Middleton a prince Williama prochází krizí

Zdroj: Profimedia

Kontroverze, kterou princ Harry způsobil nejrůznějšími rozhovory a svou knihou Náhradník, má mnohem větší dopad, než se zdálo. Nejenže si svých chováním znepřátelil svou rodinu, ale stojí i za hádkami v ní. Nejvíce to odnášejí princ William a jeho manželka Kate Middleton. Jejich manželství totiž kvůli Harrymu prochází krizí.

Princ Harry si možná ani neuvědomuje, nakolik jeho chování ovlivňuje všechny kolem. Když se totiž společně se svou manželkou rozhodli vyprávět o tom, jak složitý pro ně byl život za zdmi Buckinghamského paláce, nejenže rozzuřili členy monarchie, ale pošramotili i jejich vztahy. Své o tom ví hlavně Harryho starší bratr princ William.

Je toho na ně moc

Manželé princ William a Kate Middleton se na veřejnosti neustále usmívají, a tak by možná nikoho ani nenapadlo, že v posledních měsících není jejich manželství úplně zalité sluncem. „Žádné manželství není perfektní. A to ani to Williama a Kate. Jednou jsou dole a jednou zase nahoře,” uvedl pro Us Weekly zdroj z jejich okolí, který dodal, že se v poslední době princ a princezna z Walesu hádají hlavně kvůli princi Harrymu.

Krize ovšem pramení i z dalších důvodů. Manželé jsou totiž už nějakou dobu pod velkým tlakem. Mají spoustu pracovních povinností a pochopitelně mají celou řadu starostí s plánováním korunovace krále Karla a jeho manželky Camilly Bowles.

V dobrém i ve zlém

Podle informátorů z okolí páru ovšem krize rozhodně není taková, že by dokázala manželství nějak významně narušit. William a Kate si toho už zažili mnoho, jejich lásku ale nikdy nic neohrozilo. „Navzdory všem těm problémům se jim vždy daří najít cestu,” uvedl zdroj.

Problémy s princem Harrym se jim pak možná podaří alespoň z části urovnat během jejich společného setkání, ke kterému dojde při jeho návštěvě Británie za účelem účasti na korunovaci. Zda si ale bratři po všem, co se stalo, budou mít co říct, zůstává velkou otázkou.