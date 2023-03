Kate a William v seriálu Koruna: Tvůrci do jejich rolí vybrali dokonalé tváře

Zdroj: Profimedia

Ve Velké Británii už naplno odstartovalo natáčení šesté řady veleúspěšného seriálu Koruna. Tentokrát se budou tvůrci soustředit hlavně na události kolem roku 2000. Nevynechají ale ani první setkání prince Williama a Kate Middleton. A nutno říct, že obsazení herci se skutečné dvojici až neuvěřitelně podobají.

Seriál Koruna prakticky od uvedení první řady budí poměrně velké kontroverze. Zatímco někteří jej zbožňují, jiní jej považují za odpad, který hází na britskou královskou rodinu špatné světlo. V listopadu loňského roku Netflix uvedl již pátou řadu seriálu. A nyní začalo natáčení poslední, šesté řady show. Ta se zaměří na nejdůležitější události britské monarchie z přelomu tisíciletí. Tvůrci ale také zavrtají do dospívání princů Harryho a Williama a divákům ukážou, jak se William a Kate dali dohromady.

Ohromná podoba

Na veřejnost již uniklo několik snímků z natáčení, na kterých lze obdivovat, nakolik si jsou herci se skutečnými postavami podobní. Zvláště pak herečka Meg Bellamy, která v Koruně ztvárňuje Kate Middleton. Tvůrci při obsazování trochu riskovali. Meg za sebou totiž podle webu Daily Mail nemá vůbec žádné zkušenosti před kamerou. Vystudovala však hereckou školu, na které dosahovala úžasných úspěchů. „Prosím, štípněte mě někdo,” napsala Meg na sociální síti v den, kdy se provalilo, že to bude právě ona, kdo si zahraje Kate Middleton. „Udělám vše pro to, abych Kate rolí vzdala hold,” dodala ještě.

Dva herci pro prince Williama

V šesté řadě seriálu Koruna se v roli prince Williamam objeví rovnou dva herci. A to z toho důvodu, že chtějí tvůrci zachytit dvě různá období. Mladšího prince Williama tak ztvární herec Rufus Kampa, Williama ve věku okolo 20 let pak Ed McCey. A u obou herců se tvůrci trefili do černého.

Kdy přesně bude uvedena 6. řada seriálu Koruna, je prozatím ve hvězdách. V úvahu však připadá konec letošního roku, kdy od uvedení 5. série uplyne přesně rok. Už teď je jasné, že seriál opět vyvolá mnoho ohlasů.