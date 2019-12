Jednu věc Kate Middleton odmítá dělat jako princezna Diana

Když byli v říjnu Kate Middleton a princ William v Pákistánu, oblékla si Kate mnoho stejného oblečení jako bývalá princezna z Walesu. Druhý den své cesty například vévodkyně nosila šaty, které vypadaly velmi podobně jako model, co princezna Diana darovala nemocnici Lahore na konci 90. let.



Tím ale podobnost nekončí. Následující den si vzala na sebe Kate šátek, který vypadal, že je stejným kouskem oblečením, jaké nosila princezna Diana během výletu do stejné mešity. Zatímco královští pozorovatelé v tom vidí úmysl, dvorní návrhář Kate, který ji oblečení na cestu vybíral, říká, že podobné šaty Kate a Diany nejsou ničím jiným než náhodou.