Co bude s Kate Middleton, až královna zemře? Vévodkyní už pravděpodobně nebude

Se smrtí královny Alžběty II. pochopitelně přijde obrovské množství změn. Tou nejvýraznější bude nástup prince Charlese k moci. Z něj tak rázem bude král. Změna jeho titulu ovšem ovlivní i další skutečnosti. Jedna z nich se týká i manželky prince Williama, Kate Middleton.

Vévoda, vévodkyně, princ, princezna… Tituly v britské královské rodině mohou být pro mnohé matoucí. A ještě větší zmatek muže nastat v případě úmrtí současné hlavy britské monarchii, královna Alžběty II.. Po její smrti se totiž podle webu Bristol Post vévodkyně Kate dost možná stane princeznou. Stejně tak i její manžel, princ William, nebude nadále vévodovi z Cambridge, nýbrž princem z Walesu.

Dlouholetá tradice

Titul „princ z Walesu” se již tradičně uděluje přímým následníkům trůnu. Princ Charles je dokonce již jednadvacátým držitelem tohoto titulů. Až se tedy stane králem, titul bude pravděpodobně předán jeho synovi Williamovi. V tu chvíli bude podle všeho nabídnut i Kate Middleron, která je v současné době vévodkyní z Cambridge.

Stejně tak se stalo v případě princezny Diany, která se princeznou stala po sňatku s princem Charlesem. Nabídku titulů dostala i jeho pozdější manželka Camilla. Ta jej však odmítla kvůli respektu k Dianě a pravděpodobně i ze strachu z reakce veřejnosti.

A co bude dál?

V případě pohledu do mnohem vzdálenější budoucnosti, i Kate bude jednou královnou, až její manžel usedne na královský trůn. A sama se na to již podle webu Yahoo!Live náležitě připravuje. Dokonce se prý i učí, jak správně maskovat své emoce. „I proto se do britské královské rodiny tolik hodí. Chce se podobat královně, dokonce už i mluví jako královna,” nechal se slyšet člověk z jejího okolí.

Zároveň jí velmi záleží na její pověsti. Ví, že často unikají interní informace z Paláce na veřejnost, a proto je velmi ostražitá. „V Paláci slyšíte mnoho historek o tom, jak se kde kdo z královské rodiny chová ke svým podřízeným hrozně, o Kate ale nikdy nic takového slyšet nebylo,” nechal se slyšet nejmenovaný zdroj s tím, že má Kate hroší kůži, díky čemuž se perfektní pro život v monarchii hodí.