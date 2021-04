Vévodkyni Kate rozhovor Harryho a Meghan trápí: Snaží se ochránit hlavně děti

Rozhovor prince Harryho a Meghan s Oprah šokoval celý svět. Nejvíce ovšem zarazil právě členy britské královské rodiny. Každý z nich se s ním vyrovnává po svém. Výpověď příbuzných však nemůže překousnout hlavně vévodkyně Kate. Ta se snaží hlavně o to, aby „boom” neměl žádný dopad na její děti.

Princ Harry a Meghan si ve známém rozhovoru rozhodně nebrali servítky. Otevřeně mluvili o důvodech, které je vedly k tomu, aby nadobro opustili britskou královskou rodinu a přestěhovali se do Ameriky. Přitom se nebáli otevírat nejrůznější bulvární kauzy, jež se kolem jejich osob točily. Rozsáhlý rozhovor nevyvedl z míry jen veřejnost, ale hlavně samotnou britskou královskou rodinu. Špatně jej dle webu marie claire snáší hlavně manželka prince Williama, vévodkyně Kate.

Chrání hlavně děti

Vévodkyně Kate prožívá velmi špatné období, neboť se snaží strávit vše, co slyšela v rozhovoru prince Harryho a Meghan. V žádném případě ale nechce, aby její děti postřehly, že je něco špatně. Snaží se je tedy od celé kauzy distancovat. „Pro Kate je to velmi těžké, ale dala se dohromady a snaží se být silná kvůli královské rodině a hlavně také kvůli svým dětem,” řekl zdroj blízký rodině podle marie claire magazínu Us Weekly.

„Kate je extrémně ochranitelskou matkou a ačkoliv je rovněž zastánkyní otevřené komunikace, její děti jsou přece jen na takové záležitosti ještě velmi malé,” dodal ještě s tím, že se Kate ze všech sil vyhýbá i tomu, aby ji princ George, princezna Charlotte a princ Louis byť jen viděli rozrušenou.

Sílu jí dodávají děti

Je více než jasné, že se Kate výpověď Harryho a Meghan velmi dotkla. Meghan se totiž rozpovídala například o dřívějších zprávách, dle kterých měla během příprav na svou svatbu rozplakat v konfliktu právě Kate. Tak to alespoň před lety uváděl tisk. Manželka prince Harryho ale prozradila, že se událost odehrála přesně naopak. Kate tedy prý rozplakala Meghan. Kde se tedy nachází pravda, ví asi jen ony dvě. Vévodkyně z Cambridge je ovšem velmi smutná.

„Kate je rozhodně dostatečně silná, aby to překonala,” řekl ještě zdroj. „Snaží se jít dětem příkladem, takže je pro ni důležité, aby k ní vzhlížely. George a Charlotte jsou zpátky ve škole, takže se s nimi Kate vídá jen večer. Děti jí ale dodávají sílu a vždy jí dokáží zlepšit den,” stojí ještě ve výpovědi člověka, který je blízký britské královské rodině. Snad se tedy Kate brzy dokáže nad celou věc povznést a opustí ji smutek.

