Kate Middleton šla ven již v jednou nošených šatech: Sklidila ovace i kritiku

Ukázala tak, že jí záleží na udržitelnost.

Zdroj: Profimedia

Vévodkyně Kate je královnou stylu a během svého působení v britské královské rodině se pro mnoho žen stala módní ikonou a inspirací. Přestože se při nejrůznějších společenských událostech častokrát obléká do kousků z dílen známých návrhářů, jejichž ceny sahají až do závratných výšin, při návštěvě školy University College London oblékla model za pár stovek korun. A co víc, šlo o šaty, které na sobě už v minulosti jednou měla. Ukázala tak, že je jí blízká udržitelnost.