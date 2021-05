Smutné dětství Kate Middleton: Ve škole čelila nechutné šikaně

Dnes je jednou z nejvýznamnějších žen planety, v dětství patřila mezi outsidery. Kate Middleton si podle spisovatelky Katie Nicholl ve školních letech prošla hotovým peklem. Šikana, které ze strany spolužaček musela čelit, zašla dokonce tak daleko, že musela Kate změnit školu!

Je krásná, úspěšná, pracovitá a mnohými obdivovaná. Kate Middleton, manželka prince Williama, je velkou inspirací pro mnohé. Za svým úsměvem, kterým vždy září na všechny strany, ale skrývá i tajemství a bolesti z dětství. Jak uvedla spisovatelka Katie Nicholl, školní léta budoucí vévodkyně rozhodně nebyly procházkou růžovou zahradou, natož pohádkou. Kate se prý byla nesmírně zoufalá, když navštěvovala internátní školu Downe House. Spolužačky ji měly krutým způsobem šikanovat. Informoval o tom web Mirror.

Kolektiv k pohledání

Kate Middleton na školu Downe House nastoupila ve svých třinácti letech. Drtivá většina ostatních dívek však školu navštěvovala již od svých jedenácti let, a tak byla malá Kate víceméně nováčkem v zaběhlém kolektivu. O to těžší pro ni bylo se zařadit. Povaha dívek tomu pak rovněž vůbec nenahrávala. „Všechny chtěly být nejlepší, nejhubenější, nejkrásnější. Myslím, že Kate trpěla od samého začátku,” nechala se slyšet bývala spolužačka Kate Emma Sayle.

Hlavními důvody, pro které si spolužačky Kate dobíraly, prý byla její výška. Kate totiž byla již ve svých třinácti letech o hlavu vyšší než většina jejich vrstevnic. Byla také velmi štíhlá, což mohlo způsobovat závist ostatních dívek. „Kvůli tomu, jak vypadala, vyčnívala z davu. Ne ale v tom dobrém slova smyslu,” uvedla spisovatelka.

Škola se jí nezastala

„Ta škola byla velmi uzavřeným místem a vyvolávala ve studentkách velký nátlak. Všechny dívky měly velké cíle, spousta z nich trpěla poruchou příjmu potravy,” řekla ještě bývalá studentka Emma Sayle.

Podle ředitelky školy to celé ale bylo docela jinak. „Nemám žádné zprávy o tom, že by zde probíhalo nějaké závažné šikanování. Určitě se to nestalo. Je dost možné, že si ji nějakým způsobem dobírali, ale to je u dospívajících dětí normální,” řekla. Kate se ovšem na škole rozhodně necítila šťastná, po několika měsících totiž přestoupila na jinou školu.

Kate Middleton je dnes obrovskou ikonou:

#youtube|wZJfiFXBxGs|12s#