Spasí Kate Middleton monarchii? Královskou rodinu čeká nesmírně těžké období

Britská královská rodina se připravuje na nesmírně náročné období. V letošním roce by měl být totiž vynesen rozsudek v případu prince Andrewa, který byl obviněn ze sexuálního obtěžování nezletilé dívky, a také má světlo světa spatřit kniha prince Harryho, v níž vévoda odhalí nejrůznější zákulisní informace z britské monarchie. Královna tak již nyní přemýšlí, jak zachrání obraz své rodiny. A spoléhá přitom na Kate Middleton.

Poslední roky byly pro britskou monarchii poněkud kruté. Zvláště pak kvůli princi Harrymu a jeho manželce Meghan Markle. Když se tato dvojice před dvěma lety rozhodla opustit královskou rodinu a žít si svým vlastním životem, velká část veřejnosti jim tento krok nemohla odpustit. Když pak ale loni v březnu vystoupili v pořadu moderátorky Oprah a otevřeně hovořili o důvodech, jež je k jejich životnímu rozhodnutí vedly, zůstali všichni v šoku. Harry a Meghan ve svém projevu špinili královskou rodinu a jejím členům vyčítali nejrůznější věci. Vypiplaný obraz britské monarchie tak utrpěl velkou újmu.

Nebyli to ale jen Harry a Meghan, kdo královně Alžbětě II. přidal další vrásky na čele. Již v roce 2015 byl syn královny princ Andrew obviněn Virginií Giuffre z toho, že ji měl před více jak dvaceti lety, tedy v době, kdy Giuffre nebyla zletilá, sexuálně obtěžovat. V posledních měsících se pak případ konečně začal posouvat.

Reputace královské rodiny v ohrožení

V letošním roce by měl být případ konečně rozhřešen. Ať už ale soud dopadne jakkoliv, je jasné, že toto obvinění již několik let hází negativní světlo na britskou monarchii. Stejně tak jako interview prince Harryho a Meghan. Harry se navíc zavázal v letošním roce vydat knihu o svém životě a zbytek monarchie se již nyní třese, co o nich vévoda ze Sussexu napíše. Královna proto přemýšlí nad tím, jak svou rodinu zachrání. A podle webu Closer přitom sází hlavně na Kate Middleton, vévodkyni z Cambridge.

Kate na to má

Kate Middleton je mezi veřejností nesmírně oblíbená a lidé ji mají velmi rádi. Není proto divu, že právě prostřednictvím jí chce královna Alžběta II. zachránit pověst své rodiny. „Už během Megxitu jsme mohli vidět, jak se Kate k celé záležitosti postavila. Byla klidná a naprosto s přehledem se nad celou události povznesla. Stejně to pak udělala i široká veřejnost,” nechala se slyšet spisovatelka a novinářka Katie Nicholl.

„Myslím si, že letos budou její schopnosti využity o to více. Královskou rodinu čeká nesmírně těžký rok,” dodala ještě spisovatelka. „Kate se pokusí situaci uklidnit a královna si nesmírně váží její podpory. Letos na ni bude spoléhat více než kdy dřív,” prohlásila Katie Nicholl. Jak se tedy po všech eskapádách změní obraz královské rodiny v očích veřejnosti, je stále nejasné. Kate Middleton ale udělá vše pro to, aby své příbuzné a jejich reputaci zachránila.