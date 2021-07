Kate Middleton budí dojetí: Svými šperky vysílá láskyplné zprávy

Vévodkyně Kate je jednou z nejsledovanějších osob na planetě, a tak se nelze divit, že si pokaždé velmi dobře promyslí, jaký outfit oblékne. Vždy jej stejně tak doplní i nejrůznějšími šperky, které ovšem ne vždy slouží jen pro pozvednutí finálního vzhledu. Kate jimi totiž vysílá různé signály.

Kate Middleton se během svého působení v britské královské rodině velmi rychle stala módní ikonou. Vždy je perfektně oblečená, upravená a hlavně připravená. Vévodkyně si je velmi dobře vědoma svého vlivu a moc dobře ví, že světové módní magazíny rozhodně její stylistické kreace zaznamenají. Pokaždé, když opustí brány svého domova, ji to proto neuvěřitelně sluší. Vybrané outfity pak leckdy podtrhne i blyštivými šperky, které pozornost k její osobě ještě více přitahují. Kate je však nemá jen na okrasu, mnohé z nich mají i vlastní příběh.

Největším klenotem je zásnubní prsten

Nebýt prince Harryho, Kate by nádherný safírový snubní prsten od svého manžela nikdy nedostala. K drahému šperku se váže hned několik zajímavostí. Jeho první hrdou nositelkou byla princezna Diana, která jej podle webu Hello Magazine dostala coby zásnubní prsten od prince Charlese v roce 1981.

Po Dianině smrti pak dostali oba její synové, princové William a Harry, možnost vzít si na památku jeden předmět z její šperkovnice. A byl to právě princ Harry, kterému padl do oka její zásnubní prsten. Když se pak ale William a Kate začali sbližovat a bylo jasné, že svou lásku princ co nevidět požádá o ruku, Harry svému bratrovi prsten daroval, aby s ním mohl před Kate pokleknout. A vévodkyně z Cambridge je podle všeho z prstenu stále nadšená. Je to právě tento drahokam, který ji velmi často zdobí.

Na pohřbu prince Philipa vzdala hold i zničené královně

Když se Kate Middleton připravoval na pohřeb prince Philipa, rozhodně neponechala nic náhodě. Dokonce výběrem šperků vyjádřila podporu královně Alžbětě II., která po smrti manžela jistě velmi trpěla. Vévodkyně si zvolila perlové náušnice s diamanty a perlový náhrdelník. Všechny tyto cennosti pochází právě ze soukromé sbírky šperků královny Alžběty II.

Při návštěvě Skotska v květnu 2021 si zase vzala náhrdelník od designérky Danielly Draper, na kterém se nachází počáteční písmena jmen jejích dětí. Kate tak dala najevo, že na své děti velmi myslí, i když zrovna nejsou s ní.

A drahokamy si Kate oblíbila i pro jejich schopnosti. Když totiž například vedle online rozhovor se zdravotními sestrami v rámci pandemie koronaviru, měla na krku velký modrý kámen, který má svého nositele chránit před úzkostmi a stresem.

Kate Middleton je módní ikonou:

Zdroj: Youtube