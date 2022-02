Kate Middleton v slzách: Vyzrazení velkého tajemství ji naprosto zdrtilo

Zdroj: Profimedia

Svatby členů britské královské rodiny jsou vždy nesmírně sledovanou událostí, na kterou se všichni připravují dlouhé měsíce. Je proto jasné, že když se Kate Middleton v roce 2011 vdávala za prince Williama, chtěla, aby bylo všechno naprosto perfektní. A to takřka i bylo. Kdyby jen na veřejnost neunikla zásadní informace, kterou si chtěla Kate nechat jen pro sebe až do samotného obřadu.

Málokteré události dokáží po celém světě vzbudit takový rozruch jako sňatky členů britské královské rodiny. Ty vždy vylákají do ulic Londýna desetitisíce fanoušků monarchie a k televizním obrazovkám přikovají miliony lidí po celém světě. Vždy je nutné naplánovat každičký detail, aby všechno šlo jako po drátkách. Přípravy tak probíhají už několik měsíců předtím, než na svatbu vůbec dojde.

Problém s šaty

Kate Middleton s princem Williamem před svatbou tvořila pár už několik let, a tak se jistě svého velkého dne nemohla dočkat. Stejně jako každá jiná nevěsta si i Kate dala na všem záležet, aby byl její velký den naprosto úchvatný. Je obecně známo, že během královských svateb věnuje velká část veřejnosti pozornost hlavně svatebním šatům, které si nevěsta vybere. Právě s nimi ale pro Kate nastal velký problém.

Vévodkyně Kate si totiž před svatbou, která proběhla v roce 2011, vybrala nádherné svatební šaty. Jen hrstka lidí ale věděla, o jaký model přesně šlo. A Kate se snažila, aby to tak zůstalo až do samotného ceremoniálu. Za každou cenu chtěla utajit, jaké šaty ji při svatbě budou zdobit. Jenže to se podle webu Mirror tak úplně nepovedlo.

Kate kvůli vyzrazení tajemství plakala

Přestože se veřejnost přímo nedozvěděla, jak budou šaty vypadat, bylo odhaleno jméno návrhářky, která je navrhovala. I to ale Kate Middleton stačilo k tomu, aby propukla v pláč. „Myslím si, že v paláci kvůli tomu proteklo mnoho slz, protože Kate udělala naprosto všechno proto, aby její tajemství nebylo prozrazeno,” uvedla k nešťastné události novinářka Katie Nicholl.

Dodnes se stále neví, kdo do světa informaci, kterou se Kate snažila zuby nehty udržet, poslal. Naštěstí ale únik jména návrhářky Kate v den svatby už nijak netrápil a veselku si užila naplno. A to v úchvatných šatech, o kterých i tak všichni mluvili dlouhé týdny po ceremoniálu.