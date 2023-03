Tohle si Kate Middleton za rámeček nedá: Na důležitém setkání se řádně ztrapnila

Zdroj: Profimedia

Kate Middleton bere svou roli v britské královské rodině velmi vážně. Vždy chodí perfektně upravená, volí vhodná slova a snaží se působit maximálně profesionálně. Jenže její poslední pracovní jednání nedopadlo úplně podle jejích představ. Během setkání s vedením muslimské komunity se totiž dostala do opravdu nezáviděníhodné situace.

Členové britské královské rodiny jsou ostře sledovanými osobami a takřka každý jejich krok je rozebírán veřejností. I proto se všichni včetně Kate Middleton, princezny z Walesu, snaží působit profesionálně a vyvarovat se prekérním situacím, do kterých by se mohli dostat. Tentokrát to ale Kate tak docela nevyšlo.

Trapas při přivítání

Kate se před pár dny podle webu Daily Mail připojila ke svému manželovi princi Williamovi a společně zavítali do muslimské komunity v Londýně, aby s jejími zástupci promluvili o následcích zemětřesení v Turecku a Sýrii a o možnostech, jak zasaženým krajinám pomoci. Na začátku jednání se princ William potřesením ruky přivítal se třemi přítomnými zástupci a jeho manželka jej následovala.

Jenže právě ve chvíli, kdy k jednomu z mužů natáhla ruku, pochopila, že šlápla vedle. Zástupce muslimské komunity totiž namísto podání ruky jen přitiskl svou dlaň na své srdce a poklonil hlavou. To následně udělala i Kate.

Muslimská tradice

Položení dlaně na srdce a poklonění hlavou je v muslimských zemích považováno za zdvořilý způsob přivítání mezi mužem a ženou, které nepojí žádný vztah. Podle tradice je totiž nepřípustné, aby se muž jakýmkoliv způsobem dotýkal ženy, která není jeho manželkou. Na to ale Kate zapomněla.

Rozhodně ale není jediná. Podobný trapas se totiž přednedávnem stal i španělské princezně Letizii, když se vítala s íránským ambasadorem.